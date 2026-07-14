تخریب ۵ دهنه تجاری غیرمجاز و آزادسازی ۷ هزار مترمربع از باغات بلوار چمران

به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت با اشاره به تداوم برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و صیانت از باغات و فضاهای سبز شهری اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و حفظ حقوق عامه عملیات بازگشت به حالت اولیه در محدوده کوچه ۴۶ بلوار شهید چمران با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ۶ مورد دیوارگذاری غیرمجاز تخریب و حدود ۷ هزار مترمربع از اراضی باغی این محدوده آزادسازی شد تا از ادامه تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی جلوگیری شود.

خوشبخت ادامه داد: همچنین ۵ دهنه واحد تجاری غیرمجاز به همراه دیوارهای پیرامونی آن‌ها، به مساحت تقریبی یک‌هزار مترمربع، تخریب و عرصه به وضعیت قانونی بازگردانده شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های طبیعی شهر از اولویت‌های مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز با هرگونه ساخت‌وساز و تصرف غیرمجاز در باغات و سایر حرایم شهر، مطابق ضوابط و مقررات قانونی، قاطعانه برخورد خواهد کرد و این اقدامات با هدف صیانت از محیط زیست، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از گسترش تخلفات ساختمانی ادامه خواهد داشت.

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