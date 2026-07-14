خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون شهردار شیراز خبرداد؛

تخریب ۵ دهنه تجاری غیرمجاز و آزادسازی ۷ هزار مترمربع از باغات بلوار چمران

تخریب ۵ دهنه تجاری غیرمجاز و آزادسازی ۷ هزار مترمربع از باغات بلوار چمران
کد خبر : 1813021
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از اجرای عملیات بازگشت به حالت اولیه و رفع تصرف اراضی در بلوار شهید چمران و بلوار شهید محلاتی خبر داد و گفت: با تخریب دیوارگذاری‌ها و واحدهای تجاری غیرمجاز، حدود 8 هزار مترمربع از باغات این محدوده آزادسازی شد.

 به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت با اشاره به تداوم برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و صیانت از باغات و فضاهای سبز شهری اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و حفظ حقوق عامه  عملیات بازگشت به حالت اولیه در محدوده کوچه ۴۶ بلوار شهید چمران با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ۶ مورد دیوارگذاری غیرمجاز تخریب و حدود ۷ هزار مترمربع از اراضی باغی این محدوده آزادسازی شد تا از ادامه تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی جلوگیری شود.

خوشبخت ادامه داد: همچنین ۵ دهنه واحد تجاری غیرمجاز به همراه دیوارهای پیرامونی آن‌ها، به مساحت تقریبی یک‌هزار مترمربع، تخریب و عرصه به وضعیت قانونی بازگردانده شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های طبیعی شهر از اولویت‌های مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز با هرگونه ساخت‌وساز و تصرف غیرمجاز در باغات  و سایر حرایم شهر، مطابق ضوابط و مقررات قانونی، قاطعانه برخورد خواهد کرد و این اقدامات با هدف صیانت از محیط زیست، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از گسترش تخلفات ساختمانی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل