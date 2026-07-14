مدیرکل بهزیستی هرمزگان خبر داد؛
خدمات حمایتی و روانی بهزیستی در بحرانها حتی یک روز متوقف نشد
مدیرکل بهزیستی هرمزگان با تشریح برنامههای هفته بهزیستی، از تداوم خدمات روانشناختی و حمایتی این سازمان پس از حادثه بندر شهید رجایی و جنگ اخیر خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۸ هزار نفر در استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و توسعه خدمات محلهمحور و خانوادهمحور در اولویت برنامههای این سازمان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سامیه جهانشاهی در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی با اشاره به شرایط ویژهای که استان هرمزگان طی ماههای اخیر پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: از حادثه تلخ انفجار بندر شهید رجایی تا روزهای دشوار ناشی از جنگ، بهزیستی با همه ظرفیتهای تخصصی خود در کنار مردم حضور داشت و خدمات روانشناختی و اجتماعی این مجموعه همچنان برای آسیبدیدگان و خانوادههای آنان ادامه دارد.
وی افزود: تیمهای تخصصی بهزیستی همچنان با خانوادههای جانباختگان، آسیبدیدگان و افراد درگیر این حوادث در ارتباط هستند و مداخلات روانشناختی و حمایتی تا زمان بازگشت آرامش کامل به این خانوادهها ادامه خواهد داشت.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان با قدردانی از تلاش کارکنان، مددکاران و مراقبان مراکز شبانهروزی گفت: شاید خدمات بهزیستی در دوران جنگ همانند دستگاههای امدادی به صورت عینی دیده نشد، اما همکاران ما در مراکز دولتی و غیردولتی با ایثار و ازخودگذشتگی، حتی در شرایطی که صدای انفجارها شنیده میشد، مراکز را ترک نکردند و شبانهروز در کنار جامعه هدف باقی ماندند.
جهانشاهی ادامه داد: مادران یار، مددکاران و کارکنان مراکز نگهداری، با وجود نگرانی برای خانوادههای خود، از کودکان شیرخوار، فرزندان بیسرپرست، ایتام، سالمندان و افراد دارای معلولیت مراقبت کردند و اجازه ندادند هیچیک از مددجویان بدون حمایت باقی بمانند.
وی با اشاره به یکی از تلخترین اتفاقات جنگ، از شهادت یکی از فرزندان خانوادههای تحت حمایت بهزیستی در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب یاد کرد و گفت: این حادثه، اندوه بزرگی برای مجموعه بهزیستی بود و مادر جوانی که سرپرستی سه فرزند دارای معلولیت را برعهده داشت، داغدار فرزند خود شد.
خطوط اورژانس اجتماعی و مشاوره ۲۴ ساعته فعال شدند
مدیرکل بهزیستی هرمزگان با بیان اینکه هیچیک از خدمات این سازمان در شرایط بحرانی متوقف نشد، اظهار کرد: در همان ساعات اولیه آغاز شرایط بحرانی، تصمیم گرفتیم خطوط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و ۱۴۸۰ صدای مشاور را به صورت شبانهروزی فعال کنیم تا مردم در هر ساعت از شبانهروز بتوانند از خدمات مشاورهای، روانشناختی و مداخلات تخصصی بهرهمند شوند.
وی افزود: دسترسی آسان مردم به این خدمات، نقش مهمی در کاهش اضطراب، مدیریت استرس و حمایت روانی از خانوادهها در روزهای بحرانی ایفا کرد.
جهانشاهی در تشریح جامعه هدف بهزیستی استان گفت: در حال حاضر ۱۵۸ هزار و ۸۷۱ نفر از خدمات بهزیستی هرمزگان بهرهمند هستند که از این تعداد، ۳۱ هزار و ۳۲۵ نفر را افراد دارای معلولیت با سطوح مختلف تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: همچنین هفت هزار و ۷۶۲ زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی قرار دارند و ۳۲۸ کودک یتیم نیز در کنار خانوادههای جایگزین یا مؤثر زندگی میکنند و از خدمات حمایتی این سازمان بهرهمند هستند.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان با اشاره به فعالیت مراکز شبانهروزی استان تصریح کرد: افراد دارای معلولیت جسمی، ذهنی، روانی و سالمندان در ۱۵ مرکز شبانهروزی نگهداری میشوند و یکهزار و ۲۷۵ نفر نیز از خدمات مراکز روزانه توانبخشی استفاده میکنند.
وی افزود: ۵۴۸ نفر از مددجویان در مراکز شبانهروزی تحت نگهداری قرار دارند و نزدیک به ۱۱ هزار و ۷۹۰ سالمند نیز از خدمات مختلف بهزیستی استان بهرهمند میشوند.
جهانشاهی با اشاره به گستردگی مأموریتهای سازمان بهزیستی گفت: خدمات این سازمان تنها به حمایت از افراد دارای معلولیت محدود نمیشود، بلکه از پیش از تولد و با ارائه مشاوره ژنتیک، آموزشهای پیش از ازدواج و برنامههای پیشگیری آغاز میشود.
وی ادامه داد: پس از تولد نیز غربالگری شنوایی نوزادان، غربالگری بینایی کودکان سه تا شش سال، خدمات مراکز شیرخوارگاه، مراکز نگهداری کودکان، توانبخشی، حمایت از افراد دارای معلولیت و سالمندان تا پایان عمر، زنجیرهای از خدمات تخصصی بهزیستی را تشکیل میدهد.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان با اشاره به شعار هفته بهزیستی امسال گفت: یکی از مهمترین سیاستهای سازمان، حرکت به سمت اجتماعیسازی خدمات است؛ چراکه با توجه به گستردگی مأموریتها و محدودیت منابع دولتی، مشارکت مردم، خیران و نهادهای اجتماعی بیش از گذشته ضرورت دارد.
وی افزود: سیاست جدید بهزیستی کاهش وابستگی به مراکز شبانهروزی و تقویت خدمات خانوادهمحور است؛ به گونهای که تا حد امکان افراد دارای معلولیت در محیط خانواده نگهداری شوند، زیرا هیچ مرکزی نمیتواند جای محبت، آرامش و حمایت خانواده را بگیرد.
جهانشاهی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، حمایتهای اعتباری و خدماتی از خانوادههایی که مسئولیت نگهداری از افراد دارای معلولیت را برعهده دارند، تقویت خواهد شد.
اجرای طرح «سلام محله» با محوریت مشارکت مردم
وی از اجرای طرح «سلام محله» به عنوان یکی از برنامههای مهم بهزیستی یاد کرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت اجتماعی محلهها، استفاده از ظرفیتهای مردمی و مشارکت داوطلبان اجرا میشود.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: در هر محله ظرفیتهای ارزشمندی از جمله پزشکان، پرستاران، مشاوران، روانشناسان، خیران و افراد توانمند وجود دارد که میتوانند در ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: آموزش مهارتهای زندگی، آگاهسازی خانوادهها، آموزشهای پیش از ازدواج، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان از مهمترین محورهای این طرح است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای محلی، بسیاری از مشکلات مددجویان در همان محله برطرف شود.
رسانهها بازوی اجتماعی بهزیستی هستند
جهانشاهی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در تحقق اهداف اجتماعی بهزیستی گفت: خبرنگاران و رسانهها میتوانند بازوی توانمند بهزیستی در معرفی خدمات، آگاهسازی مردم و توسعه مشارکتهای اجتماعی باشند.
وی تصریح کرد: انتظار داریم رسانهها با معرفی ظرفیتها، طرحهای اجتماعی و خدمات بهزیستی، زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند تا هیچ مددجویی به دلیل کمبود امکانات از دریافت خدمات محروم نماند.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه با اعلام آتشبس شرایط نسبت به روزهای گذشته آرامتر شده است، اما استان هرمزگان همچنان نیازمند توجه ویژه به حوزه سلامت روان است و اطلاعرسانی درباره خدمات مشاورهای و روانشناختی باید با جدیت ادامه یابد تا مردم در صورت نیاز بتوانند از خدمات تخصصی بهزیستی بهرهمند شوند.