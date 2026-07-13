خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گام بلند برای آبادانی مغان؛ مرمت فوری راه‌ها و پل‌های سیل‌زده عشایر مغان اردبیل کلید می‌خورد

گام بلند برای آبادانی مغان؛ مرمت فوری راه‌ها و پل‌های سیل‌زده عشایر مغان اردبیل کلید می‌خورد
کد خبر : 1812734
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از آغاز زودهنگام روند مرمت راه‌ها و پل‌های تخریب‌شده بر اثر سیلاب در قشلاقات جعفرآباد مغان خبر داد و تسریع در بازسازی زیرساخت‌ها را نوید داد.

گزارش  ایلنا، علی پیرجاهد در بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده قشلاق دشت جعفرآباد مغان، بر عزم جدی اداره‌کل امور عشایر اردبیل برای رفع مشکلات عشایر و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی با اشاره به وقوع دو نوبت سیلاب در این منطقه افزود: این نزولات آسمانی خساراتی به زیرساخت‌ها وارد کرده و موجب تخریب بسیاری از راه‌های مواصلاتی و چندین پل شده است.

پیرجاهد ضمن نویدبخشی برای تسریع در روند بازسازی، تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله تامین اعتبار هستیم و عملیات اجرایی مرمت راه‌ها و پل‌های آسیب‌دیده به‌زودی آغاز می‌شود تا تردد و خدمات‌رسانی به عشایر منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

گفتنی است در این بازدید، معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر استان اردبیل و رئیس اداره امور عشایر شهرستان بیله‌سوار نیز برای ارزیابی خسارات حضور داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل