گام بلند برای آبادانی مغان؛ مرمت فوری راهها و پلهای سیلزده عشایر مغان اردبیل کلید میخورد
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از آغاز زودهنگام روند مرمت راهها و پلهای تخریبشده بر اثر سیلاب در قشلاقات جعفرآباد مغان خبر داد و تسریع در بازسازی زیرساختها را نوید داد.
گزارش ایلنا، علی پیرجاهد در بازدید میدانی از مناطق سیلزده قشلاق دشت جعفرآباد مغان، بر عزم جدی ادارهکل امور عشایر اردبیل برای رفع مشکلات عشایر و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تأکید کرد.
وی با اشاره به وقوع دو نوبت سیلاب در این منطقه افزود: این نزولات آسمانی خساراتی به زیرساختها وارد کرده و موجب تخریب بسیاری از راههای مواصلاتی و چندین پل شده است.
پیرجاهد ضمن نویدبخشی برای تسریع در روند بازسازی، تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله تامین اعتبار هستیم و عملیات اجرایی مرمت راهها و پلهای آسیبدیده بهزودی آغاز میشود تا تردد و خدماترسانی به عشایر منطقه در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
گفتنی است در این بازدید، معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر استان اردبیل و رئیس اداره امور عشایر شهرستان بیلهسوار نیز برای ارزیابی خسارات حضور داشتند.