گزارش ایلنا، علی پیرجاهد در بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده قشلاق دشت جعفرآباد مغان، بر عزم جدی اداره‌کل امور عشایر اردبیل برای رفع مشکلات عشایر و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی با اشاره به وقوع دو نوبت سیلاب در این منطقه افزود: این نزولات آسمانی خساراتی به زیرساخت‌ها وارد کرده و موجب تخریب بسیاری از راه‌های مواصلاتی و چندین پل شده است.

پیرجاهد ضمن نویدبخشی برای تسریع در روند بازسازی، تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله تامین اعتبار هستیم و عملیات اجرایی مرمت راه‌ها و پل‌های آسیب‌دیده به‌زودی آغاز می‌شود تا تردد و خدمات‌رسانی به عشایر منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

گفتنی است در این بازدید، معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر استان اردبیل و رئیس اداره امور عشایر شهرستان بیله‌سوار نیز برای ارزیابی خسارات حضور داشتند.

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