رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
ناهمخوانی تکالیف با منابع مالی پیشبینی شده چالش بخش کشاورزی استان مرکزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به مهمترین چالشهای بخش کشاورزی استان اشاره کرده و گفت: نبود سنخیت میان قانون برنامه و بودجه و همچنین ناهمخوانی تکالیف محوله بخش کشاورزی با منابع مالی پیشبینی شده، چالش اصلی بخش کشاورزی در استان است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا کتانفروش به تشریح جزئیات موضوع ناهمخوانی منابع در بخش کشاورزی پرداخته و در این رابطه افزود: برای تحقق هر یک درصد افزایش بهرهوری در آبیاری که از اولویتهای حیاتی استان محسوب میشود، حداقل یک همت اعتبار نیاز است که با منابع فعلی همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: محدودیت منابع در توزیع اعتبارات استانی موجب شده است تا فرمانداران نیز برای تأمین مطالبات و نیازهای شهرستانها با دست بسته مواجه شوند. انتظار میرود در ضوابط اجرایی بودجه، تمهیدات ویژهای برای جبران کمبود منابع بخش کشاورزی از طریق اعتبارات استانی پیشبینی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به عدم توازن اعتبارات با مشکلات این حوزه اشاره کرده و اظهار داشت: بهرغم تلاشهای انجام شده در بخش اعتبارات هزینهای، عمق مشکلات و مطالبات بخش کشاورزی به قدری است که اعداد تخصیص شده فعلی پاسخگوی نیازهای واقعی نیست.
کتانفروش تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی از منابع نفت، گاز و توازن استانی در مقایسه با سالهای گذشته شدیداً کاهش یافته و پاسخگوی نیازهای توسعهای نیست. گستردگی ابنیه و ساختمانهای فعال جهاد کشاورزی در شهرستانها مدیریت این بخش را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
وی به موضوع کمبود نیروی انسانی در مدیریت بخش کشاورزی استان اشاره کرده و بیان داشت: مدیریت 35 مرکز فعال خدمات کشاورزی در استان با بهرهگیری از تنها 40 درصد نیروی سازمانی، بار سنگینی بر دوش کارکنان این دستگاه نهاده است که نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع است.