استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی آبیک

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ چنگیز ایدون در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان آبیک با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیر مجاز در یک واحد مسکونی مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همراهی ماموران اداره برق به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، 5 دستگاه ماینر غیرمجاز که به منظور استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 5 میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ ایدون در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

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