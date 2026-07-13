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معاون شهردار شیراز:

متروی شیراز صاحب سازمان بهره‌برداری مستقل می‌شود

متروی شیراز صاحب سازمان بهره‌برداری مستقل می‌شود
کد خبر : 1812531
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معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از صدور دستور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تأسیس سازمان بهره‌برداری قطار شهری شیراز خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر تخصصی‌سازی مدیریت شبکه ریلی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری در متروی شیراز دانست.

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده با اشاره به توسعه گسترده زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در این کلان‌شهر اظهار کرد: هم‌اکنون عملیات اجرایی چهار خط مترو به صورت همزمان در شیراز در حال انجام است که مدیریت، نظارت و راهبری آن نیازمند تمرکز، دقت و سازوکارهای تخصصی است.

وی افزود: در کنار پیشرفت پروژه‌های عمرانی و توسعه خطوط جدید، بهره‌برداری از خطوط فعال نیز نیازمند مدیریتی مستقل و حرفه‌ای است؛ از این‌رو ایجاد سازمان بهره‌برداری قطار شهری می‌تواند فصل تازه‌ای در ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی به شهروندان شیراز رقم بزند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با تشریح اهداف این تغییر ساختاری گفت: رویکرد اصلی، تفکیک مأموریت‌های ساخت و توسعه از فرآیندهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی است تا مدیریت پروژه‌های عمرانی و عملیات روزانه مترو به‌صورت تخصصی و متمرکز دنبال شود.

فرخ‌زاده ادامه داد: با راه‌اندازی این سازمان، تمرکز بیشتری بر نگهداری و تعمیر ناوگان، ارتقای خدمات مسافری، پایش عملکرد عملیاتی، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت خدمات صورت خواهد گرفت و امکان مدیریت دقیق‌تر هر دو حوزه توسعه و بهره‌برداری فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تجربه موفق سایر کلان‌شهرهای کشور اظهار داشت: تجربه شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان نشان داده است که ایجاد سازمان یا شرکت بهره‌برداری مستقل، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، ارتقای ایمنی، استفاده بهینه از منابع و شفافیت در مسئولیت‌ها دارد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین تأکید کرد: با تشکیل این نهاد تخصصی، تمامی امور مرتبط با ناوگان، تعمیر و نگهداری، مدیریت بحران و ایمنی، ارتباطات و امور مسافران، تبلیغات، خدمات رفاهی و همچنین برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در چارچوب استانداردهای روز و ساختاری منسجم مدیریت خواهد شد.

وی افزود: این ساختار جدید همچنین امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر، انعقاد قراردادهای خدماتی و مدیریت بهینه تعرفه‌ها را برای شهرداری فراهم می‌کند و زمینه ارتقای سطح خدمات و رضایتمندی شهروندان را بیش از پیش مهیا خواهد ساخت.

فرخ‌زاده در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های گسترده ملی و استانی در توسعه متروی شیراز گفت: با افزایش روزافزون تقاضا برای سفرهای درون‌شهری، تشکیل سازمان بهره‌برداری قطار شهری به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل زیر نظر معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های عمومی و ایجاد هماهنگی پایدار میان بخش‌های اجرایی، مدیریتی و اقتصادی این پروژه ایفا خواهد کرد.

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