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معاون عمرانی استاندار قزوین:

برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز مولدسازی را جدی نگرفته‌اند

برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز مولدسازی را جدی نگرفته‌اند
کد خبر : 1812447
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معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز مولدسازی را به عنوان یک راهکار مؤثر تأمین منابع جدی نگرفته‌اند و همچنان منتظر تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی در جلسه کمیته مولدسازی اموال و دارایی های دولتی گفت: روند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری اموال و املاکی که مجوز فروش آن‌ها صادر شده، با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود و لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.

وی  با اشاره به محدودیت منابع مالی اضافه کرد: در وضعیت کنونی، امکان اتکای صرف به اعتبارات دولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد و ناگزیر باید از روش‌های مختلف درآمدزایی از جمله مولدسازی دارایی‌های دولت، برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها استفاده شود.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز مولدسازی را به عنوان یک راهکار مؤثر تأمین منابع جدی نگرفته‌اند و همچنان منتظر تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه  هستند، در حالی که باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین منابع مورد نیاز خود بهره ببرند.

حق‌لطفی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت، خواستار پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق مصوبات کمیته مولدسازی شد.

در جلسه کمیته مولدسازی استان قزوین وضعیت املاک مشمول مولدسازی دستگاه‌هایی چون آموزش و پرورش، اداره‌کل ورزش و جوانان و دانشگاه مهارت  مورد بررسی قرار گرفت.

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