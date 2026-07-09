خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

در پی حمله متجاوزانه آمریکا به محدوده پل آق‌قلا، هیچ‌گونه شهید، مصدوم یا آسیب جانی گزارش نشده است. / حوزه سلامت در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی است

در پی حمله متجاوزانه آمریکا به محدوده پل آق‌قلا، هیچ‌گونه شهید، مصدوم یا آسیب جانی گزارش نشده است. / حوزه سلامت در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی است
کد خبر : 1810852
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به حمله متجاوزانه آمریکا به محدوده پل آق‌قلا، اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی، این حادثه هیچ‌گونه شهید، مصدوم یا تلفات جانی در میان شهروندان نداشته و تمامی مراکز درمانی و نیروهای حوزه سلامت استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش ایلنا از گلستان، محسن ابراهیمی، در پی حمله متجاوزانه آمریکا به محدوده پل آق‌قلا، از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق‌قلا خبر داد. 

وی اظهار کرد: از نخستین دقایق وقوع حادثه، تمامی بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، مراکز خدمات جامع سلامت و نیروهای بهداشتی و درمانی استان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را به مردم ارائه کنند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: خوشبختانه بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، این حادثه هیچ‌گونه شهید، مصدوم یا تلفات جانی در میان شهروندان نداشته است.

ابراهیمی با تأکید بر آمادگی کامل حوزه سلامت استان تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های درمانی، امدادی و پشتیبانی دانشگاه همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارند و خدمات مورد نیاز بدون وقفه ارائه خواهد شد. 

وی از مردم شریف استان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی