به گزارش ایلنا از گلستان، محسن ابراهیمی، در پی حمله متجاوزانه آمریکا به محدوده پل آق‌قلا، از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق‌قلا خبر داد.

وی اظهار کرد: از نخستین دقایق وقوع حادثه، تمامی بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، مراکز خدمات جامع سلامت و نیروهای بهداشتی و درمانی استان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را به مردم ارائه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: خوشبختانه بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، این حادثه هیچ‌گونه شهید، مصدوم یا تلفات جانی در میان شهروندان نداشته است.

ابراهیمی با تأکید بر آمادگی کامل حوزه سلامت استان تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های درمانی، امدادی و پشتیبانی دانشگاه همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارند و خدمات مورد نیاز بدون وقفه ارائه خواهد شد.

وی از مردم شریف استان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

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