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معاون استاندار گلستان:

خواستار ورود دانشگاهیان به حل مسائل اقتصادی استان هستیم

خواستار ورود دانشگاهیان به حل مسائل اقتصادی استان هستیم
کد خبر : 1810422
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معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: خواستار ورود دانشگاهیان به حل مسائل اقتصادی استان هستیم و تلفیق دانش نظری با تجربه اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات مؤثرتر و توسعه متوازن استان باشد.

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در نشست تخصصی با اساتید اقتصاد دانشگاه‌های استان، با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانش دانشگاهی و نظام اجرایی، از نخبگان و دانشگاهیان خواست نقش فعال‌تری در شناسایی و ارائه راهکار برای حل چالش‌های اقتصادی استان ایفا کنند. 

وی با بیان اینکه فرصت خدمت محدود است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقدهای علمی، تحلیل‌های دقیق و نسخه‌های عملیاتی برای رفع مشکلات اقتصادی استان نیاز داریم و نباید جلسات به بیان کلیات و گزارش‌های توجیهی محدود شود. 

کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در بخش‌های کشاورزی، تجارت، مرز، صنایع تبدیلی و گردشگری افزود: با وجود این مزیت‌ها، همچنان بخشی از مردم استان با مشکلات معیشتی و آثار تورم مواجه هستند و ملاک اصلی موفقیت مدیران، بهبود شرایط زندگی مردم و رونق سفره خانوارهاست. 

معاون اقتصادی استاندار همچنین با اشاره به سفرهای مستمر شهرستانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای تکمیل فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت: تلفیق دانش نظری با تجربه اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات مؤثرتر و توسعه متوازن استان باشد. 

در این نشست، اساتید دانشگاه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی گلستان مطرح کردند و راهکارهایی در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، تولید و توسعه صادرات ارائه دادند.

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