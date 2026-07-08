خواستار ورود دانشگاهیان به حل مسائل اقتصادی استان هستیم

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در نشست تخصصی با اساتید اقتصاد دانشگاه‌های استان، با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانش دانشگاهی و نظام اجرایی، از نخبگان و دانشگاهیان خواست نقش فعال‌تری در شناسایی و ارائه راهکار برای حل چالش‌های اقتصادی استان ایفا کنند.

وی با بیان اینکه فرصت خدمت محدود است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقدهای علمی، تحلیل‌های دقیق و نسخه‌های عملیاتی برای رفع مشکلات اقتصادی استان نیاز داریم و نباید جلسات به بیان کلیات و گزارش‌های توجیهی محدود شود.

کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در بخش‌های کشاورزی، تجارت، مرز، صنایع تبدیلی و گردشگری افزود: با وجود این مزیت‌ها، همچنان بخشی از مردم استان با مشکلات معیشتی و آثار تورم مواجه هستند و ملاک اصلی موفقیت مدیران، بهبود شرایط زندگی مردم و رونق سفره خانوارهاست.

معاون اقتصادی استاندار همچنین با اشاره به سفرهای مستمر شهرستانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای تکمیل فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت: تلفیق دانش نظری با تجربه اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات مؤثرتر و توسعه متوازن استان باشد.

در این نشست، اساتید دانشگاه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی گلستان مطرح کردند و راهکارهایی در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، تولید و توسعه صادرات ارائه دادند.

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