کاهش ۲۵ درصدی تصادفات منجر به فوتی در محورهای قزوین

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر حجم انبوهی از ناوگان اتوبوسی و خودروهای حامل زائران در مسیر استان‌های غربی و شمال‌غربی کشور در حال تردد هستند و بخش عمده‌ای از این ترافیک از محورهای مواصلاتی استان قزوین عبور می‌کند.

وی افزود: آزادراه‌های استان در حال حاضر با ترافیک سنگین مواجه هستند و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا نیمه‌شب ادامه داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه موج بازگشت زائران از محورهای استان در جریان است، تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و بازگشت ایمن زائران پیش‌بینی شده تا هموطنان با آرامش و امنیت به مقصد خود برسند.

تقی‌خانی ادامه داد: پلیس راه استان در تمامی روزهای مأموریت در آماده‌باش کامل قرار دارد و بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای پلیس در قالب ۵۰ تیم گشتی به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی حضور دارند و بر تردد وسایل نقلیه نظارت می‌کنند.

وی همچنین از استقرار موکب‌های خدمات‌رسان در مسیرهای تردد زائران خبر داد و گفت: این موکب‌ها با جانمایی مناسب و رعایت الزامات ایمنی در نقاط مختلف محورهای مواصلاتی مستقر شده‌اند تا خدمات رفاهی و پشتیبانی لازم را به زائران ارائه دهند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به آمار سوانح رانندگی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قابل توجه حجم سفرها و تردد خودروها در محورهای استان، به دلیل حضور مستمر پلیس راه و همکاری رانندگان در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، میزان تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد و تصادفات جرحی ۸۰ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان از همکاری رانندگان و همراهی مردم با پلیس راه قدردانی کرد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه به هشدارهای پلیس، در تأمین ایمنی سفرهای جاده‌ای مشارکت کنند.

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