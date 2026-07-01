کمفروشی در صدر تخلفات نانواییهای قزوین قرار گرفت
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تشکیل ۱۰۹ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان طی خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: بیشترین تخلفات مربوط به کمفروشی با ۵۲ مورد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اشاره به انجام بازرسیهای مستمر از واحدهای عرضه آرد و نان اظهار کرد: در مجموع ۱۷۴ مورد تخلف در این حوزه شناسایی شده است.
وی افزود: بیشترین تخلفات مربوط به کمفروشی با ۵۲ مورد، عدم اجرای تکالیف و ضوابط صنفی با ۴۲ مورد، عدم رعایت بهداشت با ۳۰ مورد، گرانفروشی با ۲۱ مورد، عدم نصب و استفاده از قیمت با ۸ مورد، عدم رعایت ساعات کار با ۱۲ مورد، عرضه خارج از شبکه با ۶ مورد و سایر تخلفات با ۳ مورد بوده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۰۲ پرونده تخلف تشکیلشده در استان، ۱۰۹ پرونده مربوط به حوزه آرد و نان است که نشان میدهد بیش از نیمی از تخلفات استان در این بخش ثبت شده است.
سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت خدمات نانواییها و جلوگیری از تخلفات در شبکه توزیع آرد و نان، نظارتها و بازرسیهای میدانی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.