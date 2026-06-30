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تشکیل پرونده تخلف صنفی برای ۱۰۷۶ واحد تولیدی و صنفی استان قزوین

تشکیل پرونده تخلف صنفی برای ۱۰۷۶ واحد تولیدی و صنفی استان قزوین
کد خبر : 1806631
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معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از انجام ۱۴ هزار و ۱۴۲ مورد بازرسی از واحدهای عرضه کالاهای اساسی و کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها ۱۵۹۰ مورد تخلف شناسایی شد که پس از بررسی، برای ۱۰۷۶ واحد تولیدی و صنفی پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جمشید زمانی با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی اظهار کرد: بازرسان این سازمان در این مدت از مراکز تولید، انبارها، سردخانه‌ها، واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و سایر مراکز عرضه کالاهای اساسی بازدید و نظارت مستمر داشته‌اند.

وی اضافه کرد: در جریان این بازرسی‌ها ۱۵۹۰ مورد تخلف شناسایی شد که پس از بررسی، برای ۱۰۷۶ واحد تولیدی و صنفی پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده را بیش از ۱۵۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: نظارت بر بازار کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از هرگونه اخلال در روند تأمین و توزیع کالاها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

زمانی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند.

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