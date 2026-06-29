شعاع دید در زابل به ۵۰۰ متر رسید
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان با ثبت سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت در زابل، شعاع دید افقی را در این شهرستان به ۵۰۰ متر کاهش داد و کیفیت هوا را بهطور محسوسی تنزل داد.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری روز دوشنبه اظهار کرد: بامداد امروز دوشنبه هشتم تیر ۱۴۰۵ با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه، ایستگاه هواشناسی زابل سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد که در پی آن دید افقی در این شهرستان به ۵۰۰ متر کاهش یافت در زهک نیز بیشینه سرعت باد به ۷۵ کیلومتر بر ساعت رسید و شعاع دید به ۶۰۰ متر کاهش پیدا کرد که بیانگر وقوع گردوخاک شدید در منطقه است.
وی ادامه داد: بر اساس نقشههای پیشیابی، از امروز تا پایان هفته در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیشبینی میشود؛ در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد همراه با گردوخاک، افزایش غبار و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از شهروندان بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی خواست در زمان گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی همچنین به رانندگان توصیه کرد: با توجه به کاهش میدان دید، سرعت مطمئنه و نکات ایمنی را در ترددهای جادهای رعایت کنند و بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی کشاورزان، دامداران و فعالان بخشهای مختلف برای کاهش خسارات ناشی از باد شدید و گردوخاک تأکید کرد.