محور عرفان در مسیر بازنگری/ تأکید شورا بر حفظ هویت تاریخی شیراز

به گزارش ایلنا، مسعود زارعی در تشریح مصوبات جلسه کمیسیون با اشاره به بررسی پنج دستورکار اظهار کرد: برخی موضوعات مهم شهری نیازمند بازنگری، تکمیل و پیگیری دقیق‌تر هستند تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و انطباق بیشتری با ملاحظات شهری و میراثی انجام شود.

وی در خصوص لایحه «ارائه خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران» گفت: این موضوع به دلیل اهمیت ویژه، با هدف رفع ابهامات و تکمیل چارچوب اجرایی، با درخواست شهرداری برای تمدید دو هفته‌ای جهت بررسی بیشتر موافقت شد.

رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر شیراز در ادامه به موضوع محور دروازه قرآن و محور عرفان اشاره کرد و افزود: گزارش‌هایی از سوی شهرداری مناطق ۲ و ۳ و حوزه شهرسازی ارائه شده و با توجه به حساسیت این محدوده و قرارگیری در مجاورت بافت تاریخی، لازم است این طرح‌ها با نظر کارشناسان مجدداً بررسی و به‌روزرسانی شود و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون بازگردد.

زارعی همچنین در خصوص لایحه «حفاظت و صیانت از آب مورد استفاده در فضای سبز شهری و باغات» اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، به‌ویژه در باغات قصرالدشت، مقرر شد شهرداری ظرف یک ماه با شرکت آب منطقه‌ای هماهنگی‌های لازم را انجام داده و پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای صیانت و مدیریت بهینه منابع آب ارائه کند.

وی در ادامه از بررسی گزارش جهاد دانشگاهی استان فارس درباره نتایج نظرسنجی‌ها و بازخوردهای ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ شهرداری خبر داد و گفت: این گزارش به تفکیک مناطق ۱۱گانه شهری تهیه شده و نقش مهمی در ارتقای پاسخگویی، شفافیت و اعتمادسازی میان مدیریت شهری و شهروندان دارد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز همچنین به موضوع اجرای «پیوست محیط‌زیستی» اشاره کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، هماهنگی میان معاونت برنامه‌ریزی، سازمان فاوا و معاونت خدمات شهری کافی نیست و مقرر شد این موضوع در جلسه هفته آینده با حضور مسئولان ذی‌ربط به‌صورت ویژه بررسی و سازوکار اجرایی آن در سامانه‌های شهرداری نهایی شود.

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