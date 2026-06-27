رییس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز مطرح کرد؛
محور عرفان در مسیر بازنگری/ تأکید شورا بر حفظ هویت تاریخی شیراز
رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با توجه به حساسیت ویژه محور عرفان بهعنوان یکی از محدودههای مهم و همجوار با بافت تاریخی شهر، بر ضرورت بازنگری کارشناسی در طرحهای عمرانی این محور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود زارعی در تشریح مصوبات جلسه کمیسیون با اشاره به بررسی پنج دستورکار اظهار کرد: برخی موضوعات مهم شهری نیازمند بازنگری، تکمیل و پیگیری دقیقتر هستند تا تصمیمگیریها با دقت و انطباق بیشتری با ملاحظات شهری و میراثی انجام شود.
وی در خصوص لایحه «ارائه خدمات به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران» گفت: این موضوع به دلیل اهمیت ویژه، با هدف رفع ابهامات و تکمیل چارچوب اجرایی، با درخواست شهرداری برای تمدید دو هفتهای جهت بررسی بیشتر موافقت شد.
رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر شیراز در ادامه به موضوع محور دروازه قرآن و محور عرفان اشاره کرد و افزود: گزارشهایی از سوی شهرداری مناطق ۲ و ۳ و حوزه شهرسازی ارائه شده و با توجه به حساسیت این محدوده و قرارگیری در مجاورت بافت تاریخی، لازم است این طرحها با نظر کارشناسان مجدداً بررسی و بهروزرسانی شود و سپس برای تصمیمگیری نهایی به کمیسیون بازگردد.
زارعی همچنین در خصوص لایحه «حفاظت و صیانت از آب مورد استفاده در فضای سبز شهری و باغات» اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، بهویژه در باغات قصرالدشت، مقرر شد شهرداری ظرف یک ماه با شرکت آب منطقهای هماهنگیهای لازم را انجام داده و پیشنویس تفاهمنامهای برای صیانت و مدیریت بهینه منابع آب ارائه کند.
وی در ادامه از بررسی گزارش جهاد دانشگاهی استان فارس درباره نتایج نظرسنجیها و بازخوردهای ثبتشده در سامانه ۱۳۷ شهرداری خبر داد و گفت: این گزارش به تفکیک مناطق ۱۱گانه شهری تهیه شده و نقش مهمی در ارتقای پاسخگویی، شفافیت و اعتمادسازی میان مدیریت شهری و شهروندان دارد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز همچنین به موضوع اجرای «پیوست محیطزیستی» اشاره کرد و افزود: با وجود اقدامات انجامشده، هماهنگی میان معاونت برنامهریزی، سازمان فاوا و معاونت خدمات شهری کافی نیست و مقرر شد این موضوع در جلسه هفته آینده با حضور مسئولان ذیربط بهصورت ویژه بررسی و سازوکار اجرایی آن در سامانههای شهرداری نهایی شود.