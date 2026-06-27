خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد:

کشف ۴۸ تن برنج قاچاق در لوندویل آستارا؛ انبار پلمب شد

کشف ۴۸ تن برنج قاچاق در لوندویل آستارا؛ انبار پلمب شد
کد خبر : 1805028
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از پرونده ۴۸ تن برنج عراقی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای غیرمجاز شهر لوندویل خبر داد و گفت: انبار مذکور با دستور قضایی پلمب شد.

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از کشف محموله بزرگ برنج قاچاق در شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: در پی رصد کاشفین، مقدار ۴۸ تن برنج عراقی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای غیرمجاز شهر لوندویل شناسایی و کشف شد.

وی افزود: این انبار با دستور قضایی پلمپ شده و پرونده مربوطه برای بررسی و سیر مراحل قانونی، خارج از نوبت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا ارجاع گردید.

امینی با اشاره به برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با پدیده قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: قاچاق برنج علاوه بر ضربه به تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر می‌اندازد و دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی با همکاری نهادهای نظارتی، اجازه فعالیت به انبارهای غیرمجاز و توزیع‌کنندگان کالای قاچاق را نخواهند داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده با دقت و سرعت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان برابر قوانین تعزیراتی و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی