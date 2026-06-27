مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد:
کشف ۴۸ تن برنج قاچاق در لوندویل آستارا؛ انبار پلمب شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از پرونده ۴۸ تن برنج عراقی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای غیرمجاز شهر لوندویل خبر داد و گفت: انبار مذکور با دستور قضایی پلمب شد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از کشف محموله بزرگ برنج قاچاق در شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: در پی رصد کاشفین، مقدار ۴۸ تن برنج عراقی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای غیرمجاز شهر لوندویل شناسایی و کشف شد.
وی افزود: این انبار با دستور قضایی پلمپ شده و پرونده مربوطه برای بررسی و سیر مراحل قانونی، خارج از نوبت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا ارجاع گردید.
امینی با اشاره به برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با پدیده قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: قاچاق برنج علاوه بر ضربه به تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر میاندازد و دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی با همکاری نهادهای نظارتی، اجازه فعالیت به انبارهای غیرمجاز و توزیعکنندگان کالای قاچاق را نخواهند داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده با دقت و سرعت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان برابر قوانین تعزیراتی و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.