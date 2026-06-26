به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با حضور در آیین سوگواری شام غریبان حسینی، ضمن تبیین پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا با اقتدار ملی و تداوم راه شهدا، با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم امسال اظهار داشت: امسال نزدیک به سه ماه زودتر از موعد، استقبال از محرم آغاز شد و شعار «کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا» در خیابان‌ها و مساجد شیراز به‌خوبی به تصویر کشیده شد.

اسدی با اشاره به برگزاری مراسم تعزیه در میدان شهدا و میدان نقاره‌خانه که به‌تازگی توسط شهرداری احداث شده است، از حضور چند هزار نفری شهروندان در این آیین‌های مذهبی خبر داد و آن را نشانه‌ای از عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) دانست.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، بر لزوم بازگویی و روایت‌گری این وقایع تاریخی برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: بعضی از مناسبت‌ها و اتفاقات انقلاب نباید به فراموشی سپرده شوند. جنگ هشت‌ساله تحمیلی و رشادت‌های مردم، اقتدار نظام را به جهانیان اثبات کرد و ما ادامه‌دهنده راه عاشورا هستیم که حتماً به پیروزی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تکریم شهدا، به نصب ۳ تا ۴ هزار تمثال شهید در سطح شهر و ساخت المان‌های یادبود در نقاط مختلف، از جمله بهشت احمدی، اشاره کرد.

شهردار شیراز با اشاره به موازی‌کاری برخی نهادها، بر ضرورت هم‌افزایی بین شهرداری و سایر دستگاه‌ها برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و اشاعه فرهنگ عاشورا تأکید کرد و گفت: اگر همه این مجموعه‌ها کنار هم قرار بگیرند، یک مسیر درست و غیرموازی شکل می‌گیرد.

اسدی با اشاره به لزوم نمادسازی در مکان‌های مرتبط با جنگ تحمیلی، از طراحی المان‌های یادبود در کمپ زیباشهر خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: کمپ زیباشهر در روزهای ابتدایی جنگ مورد اصابت قرار گرفت و چندین تن از همکاران شهرداری به شهادت رسیدند و این مکان باید به یک پایگاه روایت‌گری تبدیل شود تا اتفاقات یا خاطرات آن برای نسل‌های آینده زنده بماند.

اسدی در پایان با قدردانی از تلاش‌های هیئت‌های مذهبی و دست‌اندرکاران مراسم محرم، ابراز امیدواری کرد: شهرداری بتواند نقش حمایتی خود را در این حوزه ایفا کند.

گفتنی است، شهردار شیراز پس از مراسم عزاداری مسجد حضرت رقیه(س)، در مساجد و حسینیه‌های دیگری از سطح شهر حضور یافت.

انتهای پیام/