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شهردار شیراز:

هم‌افزایی نهادها، رمز تداوم راه عاشورا و دفاع مقدس است

هم‌افزایی نهادها، رمز تداوم راه عاشورا و دفاع مقدس است
کد خبر : 1804580
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شهردار شیراز بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و روایت‌گری رشادت‌های تاریخی برای نسل جوان از طریق نمادسازی‌های شهری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با حضور در آیین سوگواری شام غریبان حسینی، ضمن تبیین پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا با اقتدار ملی و تداوم راه شهدا،  با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم امسال اظهار داشت: امسال نزدیک به سه ماه زودتر از موعد، استقبال از محرم آغاز شد و شعار «کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا» در خیابان‌ها و مساجد شیراز به‌خوبی به تصویر کشیده شد.

اسدی با اشاره به برگزاری مراسم تعزیه در میدان شهدا و میدان نقاره‌خانه که به‌تازگی توسط شهرداری احداث شده است، از حضور چند هزار نفری شهروندان در این آیین‌های مذهبی خبر داد و آن را نشانه‌ای از عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) دانست.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، بر لزوم بازگویی و روایت‌گری این وقایع تاریخی برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: بعضی از مناسبت‌ها و اتفاقات انقلاب نباید به فراموشی سپرده شوند. جنگ هشت‌ساله تحمیلی و رشادت‌های مردم، اقتدار نظام را به جهانیان اثبات کرد و ما ادامه‌دهنده راه عاشورا هستیم که حتماً به پیروزی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تکریم شهدا، به نصب ۳ تا ۴ هزار تمثال شهید در سطح شهر و ساخت المان‌های یادبود در نقاط مختلف، از جمله بهشت احمدی، اشاره کرد.

شهردار شیراز با اشاره به موازی‌کاری برخی نهادها، بر ضرورت هم‌افزایی بین شهرداری و سایر دستگاه‌ها برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و اشاعه فرهنگ عاشورا تأکید کرد و گفت: اگر همه این مجموعه‌ها کنار هم قرار بگیرند، یک مسیر درست و غیرموازی شکل می‌گیرد.

اسدی با اشاره به لزوم نمادسازی در مکان‌های مرتبط با جنگ تحمیلی، از طراحی المان‌های یادبود در کمپ زیباشهر خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: کمپ زیباشهر در روزهای ابتدایی جنگ مورد اصابت قرار گرفت و چندین تن از همکاران شهرداری به شهادت رسیدند و این مکان باید به یک پایگاه روایت‌گری تبدیل شود تا اتفاقات یا خاطرات آن برای نسل‌های آینده زنده بماند.

 اسدی در پایان با قدردانی از تلاش‌های هیئت‌های مذهبی و دست‌اندرکاران مراسم محرم، ابراز امیدواری کرد: شهرداری بتواند نقش حمایتی خود را در این حوزه ایفا کند.

گفتنی است، شهردار شیراز پس از مراسم عزاداری مسجد حضرت رقیه(س)، در مساجد و حسینیه‌های دیگری از سطح شهر حضور یافت.

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