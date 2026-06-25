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مدیرکل بانوان استانداری قزوین:

دختران مسلمان در خط مقدم جهاد تبیین/ پیام عاشورا به نسل جوان می‌رسد

دختران مسلمان در خط مقدم جهاد تبیین/ پیام عاشورا به نسل جوان می‌رسد
کد خبر : 1804230
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مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: بانوان در طول تاریخ همواره در برگزاری آیین‌های عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادار ایشان پیشگام بوده‌اند و پیام نهضت عاشورا را به نسل‌های مختلف منتقل کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مریم بیدخام در مراسم عزاداری محرم با تأکید بر نقش اثرگذار زنان در پاسداشت شعائر دینی گفت: بانوان در طول تاریخ همواره در برگزاری آیین‌های عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادار ایشان پیشگام بوده‌اند و با الگوگیری از حضرت زینب(س)، پیام نهضت عاشورا را به نسل‌های مختلف منتقل کرده‌اند.

وی بیان کرد: بانوان در طول تاریخ، همواره در برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان پیشگام بوده‌اند و با حضور فعال خود، زمینه ترویج ارزش‌های دینی، معنوی و فرهنگی را در جامعه فراهم کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب(س) افزود: حضرت زینب(س) بانوی پیام‌آور کربلا بود که با صبر، استقامت و روشنگری، پیام قیام عاشورا را به گوش جهانیان رساند و مانع از تحریف این واقعه عظیم تاریخی شد.

 

وی تأکید کرد: امروز نیز زنان و دختران مسلمان با الگوگیری از حضرت زینب(س) می‌توانند در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش آفرینی کنند و پیام عاشورا را به نسل جوان منتقل سازند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان، حضور گسترده بانوان در مراسم‌های مذهبی و آیین‌های سوگواری ماه محرم را نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق آنان به اهل بیت(ع) دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان برای ترویج معارف عاشورایی در جامعه تأکید کرد.

 

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