به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مریم بیدخام در مراسم عزاداری محرم با تأکید بر نقش اثرگذار زنان در پاسداشت شعائر دینی گفت: بانوان در طول تاریخ همواره در برگزاری آیین‌های عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادار ایشان پیشگام بوده‌اند و با الگوگیری از حضرت زینب(س)، پیام نهضت عاشورا را به نسل‌های مختلف منتقل کرده‌اند.

وی بیان کرد: بانوان در طول تاریخ، همواره در برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان پیشگام بوده‌اند و با حضور فعال خود، زمینه ترویج ارزش‌های دینی، معنوی و فرهنگی را در جامعه فراهم کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب(س) افزود: حضرت زینب(س) بانوی پیام‌آور کربلا بود که با صبر، استقامت و روشنگری، پیام قیام عاشورا را به گوش جهانیان رساند و مانع از تحریف این واقعه عظیم تاریخی شد.

وی تأکید کرد: امروز نیز زنان و دختران مسلمان با الگوگیری از حضرت زینب(س) می‌توانند در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش آفرینی کنند و پیام عاشورا را به نسل جوان منتقل سازند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان، حضور گسترده بانوان در مراسم‌های مذهبی و آیین‌های سوگواری ماه محرم را نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق آنان به اهل بیت(ع) دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان برای ترویج معارف عاشورایی در جامعه تأکید کرد.