خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«التفگ»؛ آیین دیرینه عزاداری عرب‌های خوزستان در عصر عاشورا

«التفگ»؛ آیین دیرینه عزاداری عرب‌های خوزستان در عصر عاشورا
کد خبر : 1804210
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با عصر عاشورای حسینی، آیین سنتی «التفگ» همانند سال‌های گذشته در مناطق عرب‌نشین خوزستان برگزار خواهد شد؛ مراسمی ریشه‌دار که با نوحه‌خوانی گروهی، سینه‌زنی هماهنگ و مرثیه‌سرایی به زبان عربی، یاد مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش را زنده نگه می‌دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مردم مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرها و روستاهای عرب‌نشین استان، هرساله در عصر عاشورا در آیین سنتی «التفگ» شرکت خواهند کرد؛ آیینی که از مهم‌ترین جلوه‌های عزاداری میان عرب‌های خوزستان به شمار می‌رود و هر ساله با حضور گسترده سوگواران برگزار می‌شود.

«التفگ» یکی از کهن‌ترین شیوه‌های عزاداری در میان عرب‌های خوزستان است که معمولاً در عصر عاشورا و پس از پایان مراسم صبح این روز برگزار می‌شود. در این آیین، عزاداران در صفوف یا حلقه‌های منظم گرد هم آمده و با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی به زبان عربی، واقعه کربلا و مصائب اهل‌بیت(ع) را روایت می‌کنند.

در این مراسم، نوحه‌خوان اصلی که در فرهنگ محلی «رادود» نامیده می‌شود، اشعار حماسی و سوگ‌نامه‌های عاشورایی را می‌خواند و عزاداران با پاسخ‌های جمعی، سینه‌زنی هماهنگ و حرکات موزون عزاداری، او را همراهی می‌کنند. هماهنگی در حرکت دسته‌ها، یکصدایی عزاداران و مضامین حزن‌آلود اشعار، از ویژگی‌های شاخص آیین التفگ به شمار می‌رود.

این آیین افزون بر جنبه‌های مذهبی، بخشی از میراث فرهنگی و هویت اجتماعی عرب‌های خوزستان محسوب می‌شود و نقش مهمی در انتقال فرهنگ عاشورایی به نسل‌های جوان دارد. حضور نوجوانان و جوانان در کنار بزرگان و ریش‌سفیدان در این مراسم، جلوه‌ای از تداوم سنت‌های مذهبی و مردمی در این استان است.

عزاداران حسینی در شهرهای اهواز، حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، شادگان، خرمشهر، آبادان، ماهشهر و دیگر مناطق عرب‌نشین خوزستان عصر امروز با برپایی این آیین سنتی، بار دیگر ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا ابراز خواهند کرد.

مراسم «التفگ» هر ساله یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های عصر عاشورا در خوزستان به شمار می‌رود و با نوحه‌های عربی، سینه‌زنی جمعی و فضای معنوی خاص خود، صحنه‌هایی کم‌نظیر از شور و شعور حسینی را در این استان رقم می‌زند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی