به گزارش ایلنا از خوزستان، مردم مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرها و روستاهای عرب‌نشین استان، هرساله در عصر عاشورا در آیین سنتی «التفگ» شرکت خواهند کرد؛ آیینی که از مهم‌ترین جلوه‌های عزاداری میان عرب‌های خوزستان به شمار می‌رود و هر ساله با حضور گسترده سوگواران برگزار می‌شود.

«التفگ» یکی از کهن‌ترین شیوه‌های عزاداری در میان عرب‌های خوزستان است که معمولاً در عصر عاشورا و پس از پایان مراسم صبح این روز برگزار می‌شود. در این آیین، عزاداران در صفوف یا حلقه‌های منظم گرد هم آمده و با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی به زبان عربی، واقعه کربلا و مصائب اهل‌بیت(ع) را روایت می‌کنند.

در این مراسم، نوحه‌خوان اصلی که در فرهنگ محلی «رادود» نامیده می‌شود، اشعار حماسی و سوگ‌نامه‌های عاشورایی را می‌خواند و عزاداران با پاسخ‌های جمعی، سینه‌زنی هماهنگ و حرکات موزون عزاداری، او را همراهی می‌کنند. هماهنگی در حرکت دسته‌ها، یکصدایی عزاداران و مضامین حزن‌آلود اشعار، از ویژگی‌های شاخص آیین التفگ به شمار می‌رود.

این آیین افزون بر جنبه‌های مذهبی، بخشی از میراث فرهنگی و هویت اجتماعی عرب‌های خوزستان محسوب می‌شود و نقش مهمی در انتقال فرهنگ عاشورایی به نسل‌های جوان دارد. حضور نوجوانان و جوانان در کنار بزرگان و ریش‌سفیدان در این مراسم، جلوه‌ای از تداوم سنت‌های مذهبی و مردمی در این استان است.

عزاداران حسینی در شهرهای اهواز، حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، شادگان، خرمشهر، آبادان، ماهشهر و دیگر مناطق عرب‌نشین خوزستان عصر امروز با برپایی این آیین سنتی، بار دیگر ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا ابراز خواهند کرد.

مراسم «التفگ» هر ساله یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های عصر عاشورا در خوزستان به شمار می‌رود و با نوحه‌های عربی، سینه‌زنی جمعی و فضای معنوی خاص خود، صحنه‌هایی کم‌نظیر از شور و شعور حسینی را در این استان رقم می‌زند.

انتهای پیام/