به گزارش ایلنا، یکی از دامداران و فروشندگان دام در شهرستان پارس‌آباد مغان به تلف شدن تعداد زیادی از دام‌های خود در حادثه فوق اشاره کرده و در این خصوص گفت: حدود 100 رأس دام در این حادثه تلف شده است. برخی مسئولان محلی در حال بررسی میزان خسارت وارده در محل حادثه هستند.

بهنام حضرتی افزود: به نظر می‌رسد آتش زدن کاه و کلش باقی‌مانده از برداشت محصولات کشاورزی سبب سرایت شعله‌ها به محل محصور نگهداری دام شده است. متأسفانه آتش زدن کاه و کلش در مزارع بعد از برداشت محصولات کشاورزی همواره به کشاورزان و بهره‌برداران آن خسارت وارد می‌کند.

فرد متضرر جزو جامعه عشایر استان نیست

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل نیز در خصوص این حادثه آتش‌سوزی گفت: بر خلاف برخی اظهار نظرها، آتش‌سوزی در نزدیکی منطقه عشایر نشین پارس‌آباد مغان رخ داده، اما فرد متضرر جزو جامعه عشایر استان نیست. بنابراین این اداره‌کل نمی‌تواند نسبت به جبران خسارات وارده به وی اقدام کند.

علی پیرجاهد افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، بهنام حضرتی که به اذعان خود تعدادی از دام‌های وی در حادثه آتش‌سوزی کاه و کلش تلف شده، دفترچه عشایری ندارد و دارای دفترچه روستایی است. بر این اساس بر حسب قانون نمی‌تواند از خدمات اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل برخوردار شود.

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