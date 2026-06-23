خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش زدن کاه و کلش حادثه آفرید:

تلف شدن 10ها رأس دام در حادثه آتش‌سوزی شهرستان پارس‌آباد مغان

تلف شدن 10ها رأس دام در حادثه آتش‌سوزی شهرستان پارس‌آباد مغان
کد خبر : 1803615
لینک کوتاه کپی شد.

حادثه آتش‌سوزی در شهرستان پارس‌آباد مغان در شمال استان اردبیل سبب اتلاف 10ها رأس دام و وارد شدن خسارت به دامدار مربوطه شد. طبق بررسی‌های انجام شده، حادثه آتش‌سوزی در بخشی از حاشیه شهرستان پارس‌آباد مغان رخ داده است.

به گزارش ایلنا، یکی از دامداران و فروشندگان دام در شهرستان پارس‌آباد مغان به تلف شدن تعداد زیادی از دام‌های خود در حادثه فوق اشاره کرده و در این خصوص گفت: حدود 100 رأس دام در این حادثه تلف شده است. برخی مسئولان محلی در حال بررسی میزان خسارت وارده در محل حادثه هستند.

بهنام حضرتی افزود: به نظر می‌رسد آتش زدن کاه و کلش باقی‌مانده از برداشت محصولات کشاورزی سبب سرایت شعله‌ها به محل محصور نگهداری دام شده است. متأسفانه آتش زدن کاه و کلش در مزارع بعد از برداشت محصولات کشاورزی همواره به کشاورزان و بهره‌برداران آن خسارت وارد می‌کند.

فرد متضرر جزو جامعه عشایر استان نیست

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل نیز در خصوص این حادثه آتش‌سوزی گفت: بر خلاف برخی اظهار نظرها، آتش‌سوزی در نزدیکی منطقه عشایر نشین پارس‌آباد مغان رخ داده، اما فرد متضرر جزو جامعه عشایر استان نیست. بنابراین این اداره‌کل نمی‌تواند نسبت به جبران خسارات وارده به وی اقدام کند.

علی پیرجاهد افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، بهنام حضرتی که به اذعان خود تعدادی از دام‌های وی در حادثه آتش‌سوزی کاه و کلش تلف شده، دفترچه عشایری ندارد و دارای دفترچه روستایی است. بر این اساس بر حسب قانون نمی‌تواند از خدمات اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل برخوردار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی