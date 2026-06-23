رییس نظارت بهداشت عمومی دامپزشکی استان خبر داد:
نظارت 34 گروه دامپزشکی بر ذبح بهداشتی دامهای ماه محرم استان مرکزی
رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: 34 گروه ثابت و سیار بر ذبح بهداشتی و شرعی دامهای قربانی عزاداریهای ماه محرم این استان نظارت دارند. از این تعداد 17 گروه ثابت و 17 گروه سیار به فعالیت خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، محمد رضایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: این گروهها متشکل از 14 نفر دکتر دامپزشک، 26 نفر بازرس بهداشتی گوشت و 11 نفر ناظر ذبح شرعی هستند که در قالب طرح تشدید نظارت دامپزشکی استان مرکزی، به صورت رایگان بر فرایند ذبح دامهای قربانی نذری ماه محرم نظارت میکنند.
وی به هماهنگیهای انجام شده در اجرای طرح اشاره کرده و ادامه داد: هماهنگی لازم با شهرداریهای استان مرکزی برای فعال بودن کشتارگاهها در تمام شهرستانهای استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و نیز آمادگی برای کشتار دامهای قربانی در راستای پیشگیری از انتقال بیماریهای دامی به انسان انجام شده است.
رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی به اهدافی که اجرای این طرح نظارتی پیگیری میکند اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: طرح نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دامهای قربانی نذری در عزاداریهای ماه محرم با هدف تأمین گوشت سالم و حلال اجرا میشود.
رضایی به رعایت فرایندهای بهداشتی اشاره داشته و تصریح کرد: از عزاداران حسینی در ماه محرم تقاضا میشود رعایت نکات بهداشتی در ذبح دام را با جدیت پیگیری کنند. در این راستا شهروندان باید از کشتار دامهایی که دارای نشانههای ظاهری غیرطبیعی، آلودگیهای انگلی خارجی، قارچی و تبدار هستند، خودداری کنند.
وی بیان داشت: رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل حفاظت فردی، ماسک، دستکش و ... در زمان تماس با دام زنده، لاشه و آلایش دامی بسیار مورد تأکید است. در این راستا به شهروندان توصیه میشود به هنگام خرید فرآوردههای خام دامی به برچسب مشخصات شامل تاریخ تولید و انقضاء و مهر دامپزشکی دقت کنند.
رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی تأکید کرد: برای جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین دام و انسان از جمله تب خونریزیدهنده کریمه کنگو (CCHF)، گوشت استحصالی از دامهای قربانی را به مدت 24 ساعت در دمای صفر تا 4 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
رضایی بر ضرورت مشارکتهای مردمی در شناسایی تخلفات تأکید کرده و ابراز داشت: از شهروندان تقاضا میشود هرگونه تخلفات بهداشتی در مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی استان مرکزی را از طریق تماس با سامانه اطلاعرسانی 1512 به ادارهکل دامپزشکی این استان جهت پیگیری کارشناسان دامپزشکی اطلاعرسانی کنند.