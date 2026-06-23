پرواز اصفهان-نجف به شبکه پروازی هما اضافه شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز شماره ۵۳۰۹ در مسیر اصفهان- نجف روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام می‌شود. این پرواز ساعت ۱۴:۰۵ از فرودگاه بین‌المللی اصفهان برخاسته و ساعت ۱۵:۱۵ به وقت محلی در فرودگاه نجف اشرف به زمین می‌نشیند.

با برقراری این مسیر، پرواز مستقیم هما از اصفهان به نجف اشرف در شبکه پروازی این شرکت برقرار شده و امکان سفر زیارتی زائران استان اصفهان و مناطق همجوار به یکی از مهم‌ترین مقاصد مذهبی منطقه فراهم شده است.

در حال حاضر، پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر تهران- نجف روزهای شنبه، دوشنبه و پنجشنبه برقرار است. همچنین پروازهای مسیر تهران- بغداد نیز روزهای دوشنبه و جمعه انجام می‌شود.

هما با توسعه پروازهای عتبات عالیات از مبادی مختلف کشور، در تلاش است ضمن تسهیل دسترسی زائران به مقاصد زیارتی عراق، پاسخگوی افزایش تقاضای سفر در ایام مذهبی و مناسبت‌های ویژه باشد.

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