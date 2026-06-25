مراسم شاخسی واخسی در مناطق آذری نشین آیینی ریشهدار در سوگ سیدالشهدا (ع)
«شاخسی واخسی »از آیینهای دیرینه سوگواری در مناطق آذرینشین است که نسل به نسل منتقل شده و همچنان جایگاه ویژهای در میان مراسمهای محرم دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با فرارسیدن دهه نخست ماه محرم، مردم آذربایجانغربی با برگزاری آیین سنتی و مذهبی «شاخسی واخسی» (شاه حسین، وای حسین) یاد و خاطره امام حسین(ع) و شهدای دشت کربلا را زنده نگه میدارند و در سوگ مظلومیت آنان عزاداری میکنند.
مراسم «شاخسی واخسی» از آیینهای دیرینه و مذهبی مردم این منطقه است که هر ساله با حضور گسترده عزاداران برگزار میشود. در این آیین، عزاداران با در دست داشتن چوبهای مخصوص، همراه با نوای طبل و تکرار شعار «شاه حسین، وای حسین» به صورت هماهنگ به عزاداری پرداخته و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ابراز میکنند.
این آیین علاوه بر جنبه مذهبی، بخشی از هویت فرهنگی و سنتهای عزاداری مردم آذربایجان به شمار میرود و هر ساله در شبهای محرم حال و هوای خاصی به شهرها و روستاهای استان میبخشد.
در شب تاسوعای حسینی، آیین شاخسی واخسی به اوج خود میرسد و مردم آذربایجانغربی با حضور گسترده در هیأتهای عزاداری، تا پاسی از شب در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش به عزاداری میپردازند.
در این شب، نوای «شاه حسین، وای حسین» در کوچهها و خیابانها طنینانداز میشود و عزاداران با اجرای هماهنگ این آیین سنتی، ارادت و دلدادگی خود را به فرهنگ عاشورا و پیام قیام کربلا به نمایش میگذارند.
حضور نسلهای مختلف در این مراسم، جلوهای از تداوم سنتهای مذهبی و پیوند عمیق مردم منطقه با آیینهای عاشورایی را به تصویر میکشد.