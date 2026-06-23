به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامرضا گل‌محمدی ظهر امروز در نشست مشترک رئیس سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به نقش مهم ترویج در توسعه کشاورزی گفت: فعالیت‌های ترویجی در بخش کشاورزی مبتنی بر اقناع و همراه‌سازی بهره‌برداران است.

وی افزود: سازمان تات بازوی علمی و فکری بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود و بیش از ۵۰ درصد تولیدات علمی و انتشارات بخش کشاورزی توسط این سازمان انجام می‌شود. این مجموعه به عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع اطلاعاتی و علمی کشور در حوزه کشاورزی، نقش مؤثری در انتقال دانش و به‌روزرسانی یافته‌های تحقیقاتی دارد.

معاون وزیر کشاورزی با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح الگوی کشت گفت: حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مصرف آب کمتر و تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین اهداف الگوی کشت است. در این مسیر باید ظرفیت‌ها و استعدادهای منابع آبی هر استان مورد توجه قرار گیرد.

گل‌محمدی تصریح کرد: تغییر الگوی کشت نباید با سیاست‌های فشاری و دستوری دنبال شود، بلکه لازم است با استفاده از سیاست‌های تشویقی، حمایت‌های هدفمند و جلب مشارکت کشاورزان، زمینه تحقق این هدف فراهم شود.

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