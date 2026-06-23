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قیمت مرغ زنده در قزوین کاهش یافت

قیمت مرغ زنده در قزوین کاهش یافت
کد خبر : 1803427
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سرپرست پشتیبانی امور دام استان قزوین از اجرای طرح خرید حمایتی مرغ در پی کاهش قیمت مرغ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی رحماندوست در این ارتباط گفت: در راستای حمایت از تولید مرغ داخلی، جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران استان به دلیل افت قیمت مرغ زنده و نیز تنظیم بازار، اداره کل پشتیبانی امور دام استان مطابق دستورالعمل ملی اقدام به خرید مرغ از تولیدکنندگان، زنجیره‌های تولید و تعاونی‌ها خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح مرغ به صورت شیرینک‌پک و درب سردخانه با قیمت هر کیلوگرم ۳۶۹ هزار تومان خریداری می‌شود.

سرپرست پشتیبانی امور دام استان قزوین با اشاره به اهداف این برنامه تصریح کرد: علاوه بر حمایت از فعالان صنعت مرغداری، تأمین و افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در سردخانه‌های استان از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح به شمار می‌رود.

رحماندوست ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح ضمن ایجاد ثبات در بازار، به حفظ انگیزه تولیدکنندگان و استمرار تولید در واحدهای مرغداری استان کمک کند.

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