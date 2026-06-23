قیمت مرغ زنده در قزوین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی رحماندوست در این ارتباط گفت: در راستای حمایت از تولید مرغ داخلی، جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران استان به دلیل افت قیمت مرغ زنده و نیز تنظیم بازار، اداره کل پشتیبانی امور دام استان مطابق دستورالعمل ملی اقدام به خرید مرغ از تولیدکنندگان، زنجیره‌های تولید و تعاونی‌ها خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح مرغ به صورت شیرینک‌پک و درب سردخانه با قیمت هر کیلوگرم ۳۶۹ هزار تومان خریداری می‌شود.

سرپرست پشتیبانی امور دام استان قزوین با اشاره به اهداف این برنامه تصریح کرد: علاوه بر حمایت از فعالان صنعت مرغداری، تأمین و افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در سردخانه‌های استان از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح به شمار می‌رود.

رحماندوست ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح ضمن ایجاد ثبات در بازار، به حفظ انگیزه تولیدکنندگان و استمرار تولید در واحدهای مرغداری استان کمک کند.

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