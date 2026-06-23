ظرفیت تولید گوشت مرغ در هرمزگان به ۵۴ هزار تن رسید/ فعالیت ۳۲۰ واحد مرغداری در استان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، محسن یکتاپور، رئیس این سازمان در گردهمایی مرغداران حوزه مرکزی و شرق استان، افزود: در حال حاضر ۳۲۰ واحد مرغداری با ظرفیت کل ۸.۶ میلیون قطعه در استان درحال فعالیت هستند.

وی با ارائه مقایسه‌ای از عملکرد سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته، ۲۹۱ واحد مرغداری با ظرفیت ۸ میلیون قطعه فعالیت داشتند که طی آن فرآیند جوجه‌ریزی ۲۷ میلیون قطعه انجام شده بود.

یکتاپور ضمن تقدیر از فعالیت مستمر تولیدکنندگان هرمزگانی در تامین گوشت سفید به ویژه در ایام جنگ تحمیلی ، به پتانسیل‌های تولیدی استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت کل جوجه‌ریزی استان در سال حدود ۳۲ میلیون قطعه برآورد می‌شود که منجر به تولید سالانه بیش از ۵۴ هزار تن گوشت سفید در استان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های این حوزه، افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ واحد مرغداری جدید با ظرفیت بیش از ۲ میلیون قطعه در دست ساخت است که با توجه به این حجم از ظرفیت تولید که فراتر از نیاز داخلی استان است، هرمزگان توانایی صادرات محصولات خود به استان‌های همجوار را نیز داراست.

محمد قریشی، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز در خصوص وضعیت تولید این حوزه، گفت: ۵۶ درصد از واحدهای فعال این استان، بیش از ۳ دوره جوجه‌ریزی داشته‌اند.

وی با ارائه جزئیات آماری از روند تولید، افزود: ۱۰۷ واحد با ظرفیت ۳.۱ میلیون قطعه، ۴ دوره؛ ۵۳ واحد با ظرفیت ۱.۶ میلیون قطعه، ۵ دوره و ۳ واحد نیز با ظرفیت ۷۰ هزار قطعه، ۶ دوره جوجه‌ریزی انجام داده‌اند که نشان‌دهنده توان بالای تولید در این بخش است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از نقش کلیدی مرغداران در پایداری اقتصاد و تأمین نیازهای اساسی جامعه قدر دانی کرد و گفت: فعالان حوزه امنیت غذایی به عنوان قهرمانان عرصه تولید هستند و اگر امروز پیروزی برای کشور رقم خورده است، مدیون همت مردم و به‌ویژه فعالان بخش کشاورزی هستیم که در سنگر تولید و در خط مقدم پشتیبانی، برای تأمین امنیت غذایی سفره‌های مردم در شرایط سخت ایستادگی کردند.

در این گردهمایی که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار شد، داوری رئیس اتحادیه مرغداران هرمزگان نیز به نمایندگی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی، ضمن تقدیر از حمایتهای دولت در توسعه این بخش، با بیان مسائل موجود به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت و خواستار رفع برخی از موانع تولید در این بخش شد.

گفتنی است در گردهمایی مرغداران هرمزگانی از ۷۰ نفر از فعالان برتر این حوزه در شهرستانهای بندرعباس، سیریک، حاجی آباد، رودان، میناب و جاسک تجلیل شد و در هفته قبل نیز ۸۰ نفر از مرغداران غرب هرمزگان در همایشی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

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