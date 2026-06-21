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در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

کشف و توقیف چهار تن چوب جنگلی قاچاق در شوش

کشف و توقیف چهار تن چوب جنگلی قاچاق در شوش
کد خبر : 1802539
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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های شوش و کرخه از کشف و توقیف حدود چهار تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق از نوع گونه کهور خبر داد.

مسلم خنیفری روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان شوش و کرخه موفق شدند در عملیاتی هدفمند، حجم قابل توجهی چوب جنگلی قاچاق و ممنوعه را در ورودی یکی از شرکت‌های خرید چوب در شوش شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: این عملیات با حضور فرمانده و نیروهای عملیاتی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های شوش و کرخه و با هدف مقابله با تخریب منابع طبیعی و دست‌اندازی به انفال عمومی انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های شوش و کرخه ادامه داد: در این عملیات حدود چهار تن چوب‌آلات ممنوعه از نوع گونه کهور کشف و توقیف شد.

خنیفری با بیان اینکه از محل قطع درختان مستندسازی لازم برای ارائه به مراجع قضایی انجام شده است، گفت: در این ارتباط ۲ متخلف شناسایی و پرونده‌ای برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارجاع شد.

وی افزود: خودروی حامل چوب‌های غیرمجاز نیز توقیف و اقدامات قانونی لازم در این خصوص در حال انجام است.

 

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