مدیرعامل آبفای مازندران:
۴۴ شهر استان با تنش آبی مواجهاند؛ برای رفع بحران ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به چالشهای جدی تأمین آب در استان گفت: ۴۴ شهر مازندران با تنش آبی مواجه هستند و اجرای پروژههای اولویتدار رفع تنش آبی در شهرها و روستاهای استان به ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهزاد برارزاده عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب، با تشریح وضعیت منابع آبی مازندران اظهار کرد: استان مازندران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی، به دلیل افزایش جمعیت شناور، توسعه گردشگری و کمبود زیرساختها با چالشهای جدی در حوزه تأمین آب شرب روبهرو است.
وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر و افزایش ناگهانی جمعیت استان، آبفای مازندران موفق به مدیریت مصرف و تأمین آب برای حدود ۱۰ میلیون نفر شد، افزود: زیرساختهای فعلی استان برای جمعیت ثابت طراحی شده و پاسخگوی حجم بالای مسافران و جمعیت شناور نیست.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به اجرای یکهزار و ۲۳۵ پروژه در سطح استان گفت: برنامهریزی شده تا سال ۱۴۰۶ تعداد پروژههای در حال اجرای آب و فاضلاب استان به ۲ هزار و ۵۰۰ پروژه افزایش یابد.
برارزاده با بیان اینکه ۴۴ شهر مازندران در وضعیت تنش آبی قرار دارند، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۹ شهر در شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند و برای اجرای پروژههای رفع تنش آبی در شهرها و روستاهای اولویتدار استان به ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی سهم منابع آب سطحی در تأمین آب شرب استان را ۱۸ درصد و سهم منابع آب زیرزمینی را ۸۲ درصد اعلام کرد و گفت: وابستگی شدید به منابع زیرزمینی، افت آبخوانها و مشکلات کیفی آب از مهمترین چالشهای پیشروی استان است؛ بهگونهای که هماکنون ۱۸۷ دستگاه پکیج تصفیه آب برای رفع مشکلات کیفی در نقاط مختلف مازندران فعال است.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به وضعیت پوشش خدمات آب و فاضلاب در استان افزود: ضریب بهرهمندی از آب شرب در شهرهای مازندران ۹۹.۸۱ درصد و در روستاها ۷۸.۲ درصد است که در بخش روستایی پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها ۲۳.۰۷ درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند، در حالی که میانگین کشوری در این بخش ۵۷ درصد است.
برارزاده تأمین آب شرب استان را وابسته به ۷۵۸ حلقه چاه، ۴۰۰ دهنه چشمه و چهار منبع آب سطحی شامل سدهای شهید رجایی، آیتالله صالحی مازندرانی، میجران و رودخانه سردآبرود کلاردشت دانست و گفت: حرکت به سمت افزایش سهم آبهای سطحی و کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی، مهمترین راهبرد آبفای مازندران در افق ۱۴۴۰ است.
وی با اشاره به مصرف بالای آب در استان خاطرنشان کرد: سرانه مصرف آب در شهرهای مازندران ۱۹۱ لیتر و در روستاها ۲۱۳ لیتر برای هر نفر در شبانهروز است، در حالی که الگوی استاندارد مصرف بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر است.
مدیرعامل آبفای مازندران از رسانهها خواست در فرهنگسازی مدیریت مصرف آب و اجرای پویش «هر خانه یک مخزن» مشارکت کنند و افزود: حفظ منابع آب زیرزمینی و توسعه زیرساختهای تأمین آب سطحی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تأمین آب پایدار نسلهای آینده است.