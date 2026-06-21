بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ در اصفهان به ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی قاسم‌زاده روز یکشنبه در دویست و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: شمار واحدهای آسیب دیده که در ابتدا حدود ۶ هزار واحد برآورد شده بود، پس از تکمیل بررسی‌ها به ۱۲ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی و تجاری رسید که ۸۶ درصد آن‌ها کاربری مسکونی داشت، حدود ۹۵ درصد از این واحدها آسیب‌های جزیی دیده بود و عملیات مرمت آن‌ها بلافاصله آغاز شد.

وی اضافه کرد: تاکنون بازسازی و مرمت ۸ هزار و ۵۰۰ واحد به پایان رسیده و ۴ هزار واحد دیگر نیز در دست تعمیر است. همچنین حدود ۶۰۰ واحد دچار خسارت‌های اساسی شده‌اند که بازسازی آن‌ها بین ۶ ماه تا ۲ سال زمان خواهد برد و برای ساکنان این منازل نیز ودیعه اجاره مسکن در نظر گرفته شده است. افزون بر این، ۶۰ واحد به‌طور کامل تخریب شدند که برای بازسازی آن‌ها راهکارهای مختلفی در دست بررسی است.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: ۱۰ هتل و سه مرکز اقامتی فرهنگی برای این منظور در اختیار مدیریت بحران قرار گرفت و در مجموع ۳۰۲ خانواده اسکان داده شدند که تاکنون ۲۸۲ خانواده پس از تعمیر منازل خود به خانه‌هایشان بازگشته‌اند، همچنین شهروندان اصفهانی و خیران با مشارکت در پویش «نذر خدمت» همکاری گسترده‌ای در حمایت از آسیب‌دیدگان داشتند.

قاسم‌زاده تصریح کرد: پالایشگاه اصفهان و فولاد مبارکه نیز هر کدام ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات امانی یک‌ساله برای تأمین ودیعه مسکن خانواده‌های آسیب دیده اختصاص دادند.

وی بیان کرد: در حوزه پشتیبانی و تأمین نیازهای اولیه نیز روزانه حدود ۱۵ هزار پرس غذا برای آسیب‌ دیدگان و نیروهای عملیاتی تهیه و توزیع شد که هیات‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی نقش مؤثری در این زمینه ایفا کردند.

شهردار با بیان اینکه حدود ۵۷ هزار نفر در واحدهای آسیب دیده سکونت داشتند، اضافه کرد: تلاش مدیریت شهری بر این بود که با ارائه خدمات مستمر و منسجم، از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری شود و خوشبختانه همکاری شهروندان و دستگاه‌های مختلف، روند خدمت‌رسانی را تسهیل کند.

قاسم‌زاده اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری امروز از آمادگی و تجربه بیشتری برای مواجهه با شرایط بحرانی برخوردار است و در صورت نیاز، با تمام ظرفیت در چارچوب وظایف و مسوولیت‌های خود به مردم خدمت‌رسانی خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مدیریت شهری در چهار حوزه مدیریت بحران، اسکان و بازسازی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و تنظیم بازار افزود: در روزهای جنگ، مسوولیت تنظیم بازار به شهرداری واگذار شد و با بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای روز کوثر، شرایطی فراهم شد که شهروندان در تأمین اقلام و مایحتاج ضروری با مشکلی مواجه نشوند.

شهردار ادامه داد: برگزاری مانورهای متعدد سبب شد این مجموعه از آمادگی لازم برخوردار باشد و رخدادهای اخیر فرصتی برای ارزیابی عملی توانمندی‌های مدیریت شهری در شرایط بحرانی را فراهم کند.

قاسم‌زاده گفت: در طول بحران، هر شب حدود یک هزار نیروی عملیاتی در ۱۵ منطقه شهری در حالت آماده‌باش قرار داشتند و مرکز مدیریت بحران شهرداری نیز ارتباط مستمری با مجموعه پدافند هوایی کشور برقرار کرده بود تا در صورت وقوع حادثه، نیروهای امدادی و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

به گفته وی پس از هر حادثه، ابتدا ایمن‌سازی محدوده توسط نیروهای نظارتی انجام می‌شد، سپس آتش‌نشانان برای مهار حریق وارد عمل می‌شدند و در ادامه عملیات آواربرداری، امدادرسانی و بازگشایی معابر توسط دستگاه‌های مسوول انجام می‌گرفت تا شرایط عادی به شهر بازگردد.

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