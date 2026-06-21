مدیرکل اوقاف استان خبرداد؛
اجرای ۴۲۰ بقعه متبرکه فارس در طرح «بصیرت عاشورایی»/حمایت ۱۵ میلیارد تومانی از هیئت مذهبی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: امسال ۴۲۰ بقعه متبرکه در استان فارس مجری طرح «بصیرت عاشورایی» هستند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی امروز یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری تشریح برنامههای اجرای نیات واقفان خیراندیش در ماههای محرم و صفر، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: اجرای امینانه نیات واقفان در ایام محرم و صفر، مهمترین هدف برگزاری سوگواره «بصیرت عاشورایی» است و این برنامه در بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها و مواکب استان فارس در دهه نخست محرم و دهه سوم صفر همزمان با اربعین حسینی برگزار میشود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موقوفات استان و کشور به برگزاری مراسم عزاداری اهلبیت(ع) اختصاص دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس از اعزام ۴۵۰ مبلغ دینی برای اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۵۰ مبلغ از حوزه علمیه قم و ۳۰۰ مبلغ بومی استان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، فعالیت تبلیغی دارند.
موسوی با اشاره به حمایت از هیئات مذهبی در قالب طرح «شمیم حسینی» اظهار کرد: به ۴۰ هیئت شاخص استان در مجموع چهار میلیارد تومان کمک مالی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین اقلام مورد نیاز عزاداری شامل برنج، روغن، چای، قند و سایر ملزومات به ارزش ۱۱ میلیارد تومان میان ۵۷۰ مسجد، حسینیه، هیئت مذهبی و موکب در شهرستانهای مختلف استان توزیع شده است.
به گفته وی، از ۱۵۰ بقعه متبرکه دیگر نیز با اعتباری بیش از چهار میلیارد تومان برای اجرای برنامههای مذهبی و فرهنگی حمایت شده است.
در بخش دیگری از این نشست، موسوی به برنامههای فرهنگی ایام محرم اشاره کرد و افزود: پنج بقعه متبرکه با همکاری آموزش و پرورش فارس میزبان سوگواره «احلی من العسل» بودند و همزمان در ۴۲۰ بقعه متبرکه نیز نماز ظهر عاشورا برگزار شد.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ خادم رسمی و افتخاری در ایام سوگواری به زائران خدمترسانی میکنند، گفت: آیین سنتی تعزیهخوانی نیز در ۲۶ بقعه متبرکه استان در حال برگزاری است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس بر نظارت دقیق بر هزینهکرد موقوفات تأکید کرد و افزود: تمامی برنامهها با حضور ناظران این ادارهکل و سازمان تبلیغات اسلامی اجرا میشود و روند اجرای نیات واقفان بهصورت مستمر رصد و تأیید میشود.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام رحیم صفریگرایی، معاون فرهنگی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس نیز از تداوم حمایتهای معیشتی و فرهنگی خبر داد.
وی با اشاره به توزیع اقلام مورد نیاز هیئات مذهبی گفت: بخش عمده این حمایتها به تأمین اقلام مصرفی مجالس عزاداری اختصاص یافته و روند تحویل حوالهها همچنان ادامه دارد.
صفریگرایی همچنین از اجرای طرح «قرار دوازدهم» خبر داد و افزود: در خردادماه امسال یکهزار و ۸۰۰ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند توزیع شد و مرحله بعدی این طرح نیز در تیرماه اجرا خواهد شد که شامل توزیع بستههای معیشتی و غذای گرم با مشارکت خیران و موقوفات است.
وی در پایان با اشاره به تقویت فعالیتهای فرهنگی در امامزادگان استان گفت: امسال حضور هیئات مذهبی در بقاع متبرکه پررنگتر شده و این روند در راستای تبدیل امامزادگان به قطبهای فرهنگی و دینی ادامه دارد.