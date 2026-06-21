اجرای ۴۲۰ بقعه متبرکه فارس در طرح «بصیرت عاشورایی»/حمایت ۱۵ میلیارد تومانی از هیئت مذهبی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی امروز یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری تشریح برنامه‌های اجرای نیات واقفان خیراندیش در ماه‌های محرم و صفر، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: اجرای امینانه نیات واقفان در ایام محرم و صفر، مهم‌ترین هدف برگزاری سوگواره «بصیرت عاشورایی» است و این برنامه در بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها و مواکب استان فارس در دهه نخست محرم و دهه سوم صفر همزمان با اربعین حسینی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موقوفات استان و کشور به برگزاری مراسم عزاداری اهل‌بیت(ع) اختصاص دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس از اعزام ۴۵۰ مبلغ دینی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۵۰ مبلغ از حوزه علمیه قم و ۳۰۰ مبلغ بومی استان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، فعالیت تبلیغی دارند.

موسوی با اشاره به حمایت از هیئات مذهبی در قالب طرح «شمیم حسینی» اظهار کرد: به ۴۰ هیئت شاخص استان در مجموع چهار میلیارد تومان کمک مالی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین اقلام مورد نیاز عزاداری شامل برنج، روغن، چای، قند و سایر ملزومات به ارزش ۱۱ میلیارد تومان میان ۵۷۰ مسجد، حسینیه، هیئت مذهبی و موکب در شهرستان‌های مختلف استان توزیع شده است.

به گفته وی، از ۱۵۰ بقعه متبرکه دیگر نیز با اعتباری بیش از چهار میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های مذهبی و فرهنگی حمایت شده است.

در بخش دیگری از این نشست، موسوی به برنامه‌های فرهنگی ایام محرم اشاره کرد و افزود: پنج بقعه متبرکه با همکاری آموزش و پرورش فارس میزبان سوگواره «احلی من العسل» بودند و همزمان در ۴۲۰ بقعه متبرکه نیز نماز ظهر عاشورا برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ خادم رسمی و افتخاری در ایام سوگواری به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، گفت: آیین سنتی تعزیه‌خوانی نیز در ۲۶ بقعه متبرکه استان در حال برگزاری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس بر نظارت دقیق بر هزینه‌کرد موقوفات تأکید کرد و افزود: تمامی برنامه‌ها با حضور ناظران این اداره‌کل و سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می‌شود و روند اجرای نیات واقفان به‌صورت مستمر رصد و تأیید می‌شود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام رحیم صفری‌گرایی، معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس نیز از تداوم حمایت‌های معیشتی و فرهنگی خبر داد.

وی با اشاره به توزیع اقلام مورد نیاز هیئات مذهبی گفت: بخش عمده این حمایت‌ها به تأمین اقلام مصرفی مجالس عزاداری اختصاص یافته و روند تحویل حواله‌ها همچنان ادامه دارد.

صفری‌گرایی همچنین از اجرای طرح «قرار دوازدهم» خبر داد و افزود: در خردادماه امسال یک‌هزار و ۸۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد و مرحله بعدی این طرح نیز در تیرماه اجرا خواهد شد که شامل توزیع بسته‌های معیشتی و غذای گرم با مشارکت خیران و موقوفات است.

وی در پایان با اشاره به تقویت فعالیت‌های فرهنگی در امامزادگان استان گفت: امسال حضور هیئات مذهبی در بقاع متبرکه پررنگ‌تر شده و این روند در راستای تبدیل امامزادگان به قطب‌های فرهنگی و دینی ادامه دارد.

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