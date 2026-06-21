به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسداله جعفری روز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در ساختمان مرکزی دادگستری استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: پرونده بسیاری از این افراد با وجود تعطیلات نوروز و جنگ تحمیلی در مراحل مختلف دادسرا، محاکم، دادگاه انقلاب و تجدید نظر و بدوی قطعی شده و در حال تحمل مجازات خود هستند.

وی با بیان اینکه تعداد این پرونده‌ها با توجه به اعتراف متهمان در حال اضافه شدن است، ادامه داد: برای ۲ هزار و ۸۹۹ فقره از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده که ۸۹۰ فقره مربوط به مرکز استان و مابقی مربوط به سایر شهرستان‌ها است.

رییس کل دادگستری اصفهان تصریح کرد: احکام قطعی برای یک هزار و ۹۷۵ متهم صادر شده که در این بین از حکم برائت تا جزای نقدی، حبس از یک تا ۳۰ سال و تعدادی هم اعدام وجود دارد.

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: اموال ۱۰۰ نفر از خائنین به وطن و کسانی که علیه امنیت و ثبات کشور در استان اصفهان اقدام کرده‌اند، با دستور مقام قضایی در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: یک سری افراد در میدان اغتشاشات ایران حضور نداشتند اما با اینکه به واسطه پشتیبانی و حمایت‌های نظام به شهرت و مقامی رسیده بودند، به اردوگاه دشمن ملحق شدند و در شبکه‌های معاند علیه امنیت مردم و نظام فعالیت کردند که با دستور ریاست قوه قضائیه شناسایی این افراد در دستور کار قرار گرفت.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: اقدامات خیلی خوبی در کل کشور انجام شده و در استان اصفهان هم با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و بر اساس آخرین آمار تعداد این افراد از مرز ۱۰۰ نفر گذشته است.

وی با اشاره به رسیدگی به مجرمان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر، خاطرنشان کرد: ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ متهم در زمینه‌های مختلف از جمله ارسال تصاویر مناطق حساس به رسانه‌های معاند و جاسوسی تشکیل و در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده بصورت یکتا (پرونده جدید) در یک سال گذشته وارد دادگستری های استان شده، اضافه کرد: یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده وارده از تیرماه سال گذشته تا کنون رسیدگی شده و یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۵۶ فقره پرونده هم در این مدت مختومه شده که ۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در هر ۲ مورد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در زمان حاضر ۳۶۱ هزار پرونده در دادگستری های استان مانده و تعداد این پرونده ها هم چهار درصد افزایش پیدا کرده است.

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها، یکی از سیاست‌های کلان قوه قضائیه است و با استفاده از سیاست های پیشگیری باید تلاش کنیم تا هر سال پرونده‌های کمتری وارد دستگاه قضایی شود.

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی از جمله معضلاتی است که مردم را با با مشکل مواجه می‌کند، اظهار داشت: اطاله دادرسی در کشور و استان بر اساس سند تحول قوه قضاییه کاهش پیدا کرده و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در اصفهان به طور میانگین ۲۰ روز کم شده است.

حجت الاسلام جعفری افزود: ۵۸ هزار و ۱۹۳ پرونده مُسن (پرونده‌های با ماندگاری بیش از یکسال) در یک سال گذشته در این استان به طور فوق العاده رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد پرونده‌های وارده در استان مربوط به دادگاه های صلح هستند اضافه کرد: در زمان حاضر ۱۰۲ شعبه دادگاه های صلح در استان فعالند که از این تعداد ۷۱ شعبه دارای قاضی ثابت است.

رییس کل دادگستری استان با اشاره به سیاست‌های ارفاقی قوه قضائیه اظهار داشت: بیش از پنج هزار نفر از زندانیان و محکومان استان در سال گذشته مشمول عفو شدند.

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