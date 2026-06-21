پرونده قتل دانشجوی دانشکده دندانپزشکی قزوین باز است / بردن سلاح به داخل دانشگاه قابل بررسی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی‌اصغر عسگری عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان درباره قتل در دانشکده دندانپزشکی قزوین گفت: این قتل در بستر اختلاف خانوادگی رخ داد و بردن سلاح به داخل دانشگاه قابل بررسی است و در حال حاضر باید شکایت شود تا رسیدگی کنیم؛ اما در جنبه جزایی موضوع چون قاتل خودکشی کرد، دیگر قصاص منتفی است و موضوع دیه بررسی می‌شود و پرونده باز است.

وی درباره پرونده شرکت طراوت خودرو افزود: پرداخت مطالبات شاکیان طراوت خودرو در اولویت است و ۱۸۰۰ میلیارد تومان پرونده پولشویی آماده بررسی است اما از ابعاد مختلفی پچیدگی خاصی داشت هم درصدور حکم و هم تعداد ۲۸ هزار شاکی و ۵۵ هزار نفر شماره ملی نیازمند بررسی دقیق بود.

دادستان قزوین بیان کرد: نحوه برگزاری جلسه و چالش حضور افراد، کیفیت شکات پرونده در یک وضعیت نبودند و۴ تنوع قرارداد داشتیم و دریافتیها هم متفاوت بود و یک سری خودرو طلبکار بودند و برخی سود پول داشتند و قیمت روز خودرو محاسبه می شد و

اصل پول بعلاوه سود در برخی قراردادها مطرح بود و تا ۷۵ درصد سود تعیین شده بود و برخی قرارداد مسکن تا ۷۰ درصد سود داشتند و میزان اورده ها هم متفاوت بود و برخی چند قرارداد داشتند.

عسگری یادآور شد: برخی هیچ پولی نگرفته بودند و ۱۵۰ شاکی تا ۴ برابر آورده خود سود دریافت کرده بودند وحدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان و ۲۴۰۰ میلیارد طلب داشتند و بیش از۳ هزار نفر بیشتر از اورده پول گرفته بودند و ۹۴۰۰ میلیارد تومان طلبکار بودند و ۱۳ هزار نفر هیچ پولی نگرفته بودند که مطالبات انها ۳ هزار میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: حسابرسی سخت بود و بر اساس میزان اورده و کسر خروجی این کارها انجام شد و به نسبت پرداخت می شود و بر اساس اولین و اخرین قرارداد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: تاکنون ۷ هزار نفر پرداخت شده است با ۸۳۰ میلیارد تومان و با مزایده اموال این تعداد به ۹۲۰۰ نفر برسد.

وی ادامه داد: با رسانه ها حتما فارغ از خبررسانی اماده ارتباط هستیم و مرجع قضایی متعلق به همه مردم است.تا خبرنگاران مسائل استان را منعکس کنندو ما هم امادگی داریم از مشورت شما استفاده کنیم.

انتهای پیام/