۴ شناور صیادی متخلف در آبهای بوشهر توقیف شدند
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر گفت: در جریان گشتهای کنترلی و اقدامات نظارتی این یگان، چهار فروند شناور صیادی متخلف در آبهای این استان متوقف و از ادامه فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم محسن منفردیان روز یکشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: در جریان پایش و رصد شناورهای صیادی در دریا، سه فروند لنج صیادی متعلق به استانهای همجوار به همراه یک قایق بدون هویت شناسایی و به دلیل انجام صید ممنوعه ترال و همچنین صید به روش محاصرهای و تخطی از حریمهای صیدگاهی توقیف شدند.
وی افزود: در بازرسی از این شناورها، تجهیزات صید غیرمجاز شامل ۳ جفت تخته ترال لنج، ۱۰ رشته تور ترال، ۲ دستگاه موتور برق، ۶ عدد پروژکتور و حدود ۹۰۰ کیلوگرم انواع آبزیان کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان بیان کرد: این یگان با استفاده از تمام ظرفیتهای انسانی و عملیاتی خود، مقابله با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزی را با جدیت دنبال خواهد کرد.