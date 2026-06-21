برخورد قانونی با آلایندگی کارخانه سیمان قیروکارزین/ اعلام جرم علیه مدیرعامل
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین از اعلام جرم علیه مدیرعامل کارخانه سیمان سپهر قیروکارزین به دلیل ایجاد آلودگی هوا و بیتوجهی به اخطارهای محیط زیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس قائدی اظهار کرد: در پی پایشها و بررسیهای انجام شده و با توجه به استمرار آلودگی هوا ناشی از فعالیت این واحد صنعتی و عدم توجه به اخطارهای ابلاغی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، پرونده این کارخانه بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی برای رسیدگی قضایی تشکیل و علیه مدیرعامل آن اعلام جرم شد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت شهروندان و صیانت از محیط زیست از وظایف قانونی و اولویتهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: واحدهای صنعتی موظف هستند ضمن رعایت استانداردها و ضوابط محیط زیستی، نسبت به کنترل و کاهش آلایندهها اقدام کنند و هرگونه فعالیتی که سلامت عمومی و کیفیت محیط زندگی مردم را تهدید کند، با پیگیری قانونی مواجه خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان با جدیت روند نظارت بر واحدهای صنعتی را ادامه میدهد و در برابر هرگونه تخلف و آلایندگی که حقوق عمومی و سلامت جامعه را به خطر اندازد، از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد کرد.