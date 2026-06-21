جزئیات جدید از پرونده قتل دانشجوی دندانپزشکی و سوءقصد به نماینده تاکستان

به‌ گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام‌ علی مصطفوی‌نیا عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه بر نقش بی‌بدیل این شهید در افشای ماهیت گروهک‌های معاند و دفاع از مبانی انقلاب تأکید کرد و گفت: دشمنان پیش از ترور فیزیکی همواره به‌دنبال ترور شخصیت چهره‌های مؤثر نظام بودند، اما شهید بهشتی با بصیرت خود، توطئه آنان را خنثی کرد.

وی با تأکید بر اینکه عدالت خط قرمز دستگاه قضاست، تصریح کرد: اگر مردم از بی‌عدالتی رنج ببرند، ما شرمنده خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد که دستگاه قضا موظف است بدون توجه به جایگاه اشخاص، صرفاً بر اساس حق و قانون تصمیم‌گیری کند و در این مسیر «هیچ استثنایی» برای افراد، اعم از مدیران، کارمندان یا حتی کارکنان خود دستگاه قضا، قائل نخواهد شد.

مصطفوی‌نیا با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته دادگستری استان، اعلام کرد که در حوزه صیانت از حقوق عامه، ۴۵۷ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است. وی همچنین از آزادسازی ۳۰۵ هکتار اراضی ملی، رفع تصرف ۱۶ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها و برخورد با ۲۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد.

وی اضافه کرد: در راستای حفظ منابع آب زیرزمینی ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که از برداشت نزدیک به ۷ میلیون مترمکعب آب جلوگیری به عمل آورده است.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به تشکیل حدود ۹۰۰ پرونده مرتبط با اغتشاشات گفت که دو سوم این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین ۱۰۰ پرونده جاسوسی و ۴۱ پرونده مرتبط با حوادث جنگ اخیر در استان در حال رسیدگی است.

مصطفوی‌نیا با بیان اینکه استان قزوین ۱۱ شهید امنیت تقدیم کشور کرده، تأکید کرد: «با عوامل اصلی ناامنی قاطعانه برخورد می‌شود، اما میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت قائل هستیم.»

وی در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره پرونده‌های جنجالی اخیر ادامه داد: قتل دانشجوی دندانپزشکی در دانشگاه حادثه‌ای بسیار تلخ و تأثرانگیز است و نحوه ورود سلاح به محیط دانشگاه به‌دقت در دست بررسی است.

رئیس کل دادگستری قزوین درباره سوءقصد به نماینده مردم تاکستان گفت: در این پرونده ۳ نفر دستگیر شده‌اند و تحقیقات برای صدور رأی مستحکم ادامه دارد.

مصطفوی‌نیا در ارتباط با پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» گفت: رسیدگی به این پرونده زمان‌بر و انرژی‌بر بوده و همچنان با جدیت پیگیری می‌شود تا حقوق سپرده‌گذاران بازگردانده شود.

وی بر ضرورت پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید مانند یک قاضی، بی‌طرفانه و با بررسی همه ابعاد، به تحلیل حوادث بپردازند.

رئیس کل دادگستری قزوین همچنین با اشاره به محدودیت‌های قانونی در اطلاع‌رسانی پرونده‌های جاری، افزود: «به‌دلیل حفظ آبروی افراد، جزئیات در مراحل ابتدایی قابل انتشار نیست، اما پس از قطعیت احکام، اطلاع‌رسانی شفاف انجام خواهد شد.

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