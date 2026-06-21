به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رمضان شهبازی، عضو شورای اسلامی شهر کمالشهر، در حاشیه جلسه شورای ادارای شهرستان کرج در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: منابع درآمدی شهرداری‌ها مطابق قانون از محل عوارض، صدور پروانه‌های ساختمانی، ارائه خدمات شهری، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین درآمدهای ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین می‌شود.

وی افزود: با تلاش مجموعه مدیریت شهری و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بودجه شهرداری کمالشهر از ۶۹۲ میلیارد تومان به یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که زمینه اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و خدماتی را فراهم کرده است.

شهبازی با اشاره به وظایف شورای شهر گفت: انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری از مهم‌ترین وظایف شورا است و اعضای شورا از طریق کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون عمران و همچنین بازدیدهای میدانی، روند اجرای پروژه‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.

وی درباره نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کمالشهر در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد. با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط، این مناطق شناسایی و نقشه‌برداری شده‌اند و برنامه‌ریزی برای اعطای تسهیلات کم‌بهره، تجمیع پلاک‌های ریزدانه، صدور پروانه‌های تشویقی و ارائه امتیازات لازم به مالکان و سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

عضو شورای شهر کمالشهر ادامه داد: بازسازی بافت‌های فرسوده یک دستورالعمل ملی است و با توجه به خطرات ناشی از حوادث طبیعی به‌ویژه زلزله، باید هرچه سریع‌تر این ساختمان‌ها نوسازی شوند. خوشبختانه مذاکرات مناسبی با بانک‌ها، اداره راه و شهرسازی و دستگاه‌های استانی انجام شده و امیدواریم به‌زودی شاهد آغاز عملیات گسترده نوسازی باشیم.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی مزایای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده نقش فعال‌تری ایفا کنند.

عضو شورای کمالشهر افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران از مشوق‌هایی مانند تسهیلات، امتیازات تشویقی و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری اطلاع کافی ندارند و اطلاع‌رسانی مناسب می‌تواند روند نوسازی را تسریع کند.

شهبازی درباره پروژه ایستگاه متروی کمالشهر نیز گفت: موضوع احداث ایستگاه مترو از سال ۱۳۹۲ در حال پیگیری است. در سال‌های گذشته تفاهم‌نامه‌هایی با شهرداری کرج، تهران و مجریان پروژه مترو منعقد شد و اکنون نیز با همکاری شهرداری کمالشهر، شهرداری کرج و شهرک صنعتی بهارستان، مراحل تعیین زمین و نقشه‌برداری در حال انجام است.

وی افزود: از استاندار البرز و فرماندار شهرستان کرج درخواست داریم با نگاه ویژه به این پروژه، زمینه تسریع در اجرای ایستگاه متروی کمالشهر را فراهم کنند.

عضو شورای اسلامی شهر کمالشهر با اشاره به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: در گذشته بخشی از خدمات حمل‌ونقل از طریق اتوبوس‌های شهرداری کرج انجام می‌شد که به دلیل فرسودگی ناوگان، مشکلاتی در ارائه خدمات ایجاد شده بود، اما اخیراً ۲۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کمالشهر، خرمدشت و پیشاهنگی اضافه شده که نقش مهمی در بهبود خدمات‌رسانی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: شورای شهر بارها بر ضرورت برخورد با این تخلفات تأکید کرده است، اما انتظار می‌رود عوامل شهرداری با دقت و جدیت بیشتری نسبت به جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام کنند.

شهبازی تصریح کرد: گسترش ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط شهرسازی موجب افزایش جمعیت مازاد بر ظرفیت پیش‌بینی‌شده شهر می‌شود و در آینده تأمین سرانه‌های فضای سبز، آموزشی، فرهنگی و خدماتی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

وی در ادامه به مهم‌ترین اقدامات شاخص دوره ششم شورای شهر اشاره کرد و گفت: بازگشایی معابر، کمک به تکمیل بیمارستان ۱۳۵ تختخوابی کمالشهر، احداث پارک بزرگ ورودی خرمدشت، توسعه فضاهای آموزشی، اجرای گسترده عملیات آسفالت و جدول‌گذاری، احداث سالن همایش و توسعه فضای سبز از مهم‌ترین پروژه‌های اجرا شده در این دوره بوده است.

شهبازی افزود: برای نخستین بار آیین‌نامه حمایت و تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور نیز در شورای شهر تصویب شد تا از افتخارآفرینان ورزشی شهر به‌صورت رسمی تقدیر شود.

وی بازگشایی معابر را یکی از مؤثرترین اقدامات مدیریت شهری دانست و گفت: احداث مسیر ارتباطی جدید میان پیشاهنگی و کمالشهر در امتداد خط راه‌آهن، زمان تردد شهروندان را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بخش مهمی از مشکلات ترافیکی این محدوده را برطرف کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر کمالشهر در پایان با اشاره به تعامل میان شورا و شهردار خاطرنشان کرد: شورای شهر به عنوان سیاست‌گذار مدیریت شهری، در این دوره همکاری بسیار خوبی با شهردار داشته و با واگذاری اختیارات لازم، تلاش کرده است روند اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود؛ موضوعی که به اعتقاد من یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های دوره ششم مدیریت شهری کمالشهر محسوب می‌شود.

انتهای پیام/