رئیس شورای کمالشهر در حاشیه شورای اداری مطرح کرد:
تعامل شورا و شهرداری شتاب اجرای پروژههای عمرانی را افزایش داد/ فرهنگ و ورزش از اولویتهای مدیریت شهری است
رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر، با تأکید بر تعامل کمسابقه میان شورای شهر و شهرداری در دوره ششم مدیریت شهری، گفت: اجرای پروژههای زیربنایی، توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده و توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر از مهمترین رویکردهای شورای اسلامی شهر بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سعید بهرامی در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان کرج در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاستهای شورای کمالشهر در دوره ششم اظهار کرد: این شورا همواره تلاش کرده است در چارچوب اختیارات قانونی، بیشترین حمایت را از مطالبات شهروندان داشته باشد و هرجا امکان تصمیمگیری وجود داشته، منافع مردم را در اولویت قرار داده است.
وی درباره نوسازی بافتهای فرسوده گفت: فرسودگی بخشی از ساختمانهای شهر به یک معضل چند دههای تبدیل شده و با توجه به مخاطراتی مانند زلزله، بازسازی این مناطق یک ضرورت است. به همین منظور طی ماههای گذشته اقدامات میدانی، اطلاعرسانی گسترده و تبلیغات محیطی و مجازی جهت ترغیب و تسهیل ساخت و ساز در بافتهای فرسوده انجام شده است.
رئیس شورای شهر کمالشهر با اشاره به برنامههای فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری اظهار کرد: اعتقاد ما این است که فرهنگ زیربنای توسعه شهری است و به همین دلیل تلاش کردهایم در کنار تمامی دستگاههای فرهنگی، با مشارکت و همافزایی، برنامههای متنوعی را برای شهروندان اجرا کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا تقویم فرهنگی سالانه شهر تدوین شده و برنامههای مختلفی در مناسبتهای ملی و مذهبی، اعیاد، ایام سوگواری و رویدادهای اجتماعی برگزار شده است.
بهرامی یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی و ورزشی این دوره را برگزاری بزرگترین المپیاد ورزشی استان البرز عنوان کرد و گفت: بیش از سه هزار دانشآموز، نوجوان و جوان در این رویداد حضور داشتند و حدود سه هزار خانواده نیز درگیر این برنامه شدند که با همکاری سپاه، بسیج و سایر دستگاههای اجرایی برگزار شد.
وی افزود: علاوه بر این، همایشهای ورزشی، برنامههای پیادهروی خانوادگی، مسابقات مختلف و دعوت از چهرههای شاخص ورزشی و فرهنگی کشور نیز با هدف افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر درباره برخی انتقادها نسبت به توزیع امکانات شهری نیز گفت: نگاه شورای شهر، توزیع عادلانه خدمات در همه مناطق است و هیچگونه تبعیضی میان محلات مختلف وجود ندارد.
وی تصریح کرد: کمالشهر به دلیل رشد سریع جمعیت و مهاجرتهای گسترده، با نیازهای متعددی روبهرو است، اما تلاش کردهایم امکانات و پروژههای عمرانی را متناسب با ظرفیت هر منطقه توسعه دهیم.
بهرامی با اشاره به اقدامات انجامشده در خرمدشت اظهار کرد: در این دوره برای نخستینبار بانک شهر و بانک سپه در این منطقه مستقر شدند و تلاشهایی نیز برای استقرار خدمات مشابه در پیشاهنگی انجام شد که به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.
وی تأکید کرد: پروژههای فضای سبز، درمانی، آموزشی و خدماتی نیز برای مناطق مختلف شهر پیشبینی شده و مدیریت شهری تلاش میکند همه محلات از خدمات عمومی بهرهمند شوند.
رئیس شورای شهر کمالشهر در بخش دیگری از سخنان خود به تمدید دوره ششم شورا اشاره کرد و گفت: بهترین معیار قضاوت، مقایسه عملکرد این دوره با دورههای گذشته است. پروژههای زیرساختی اجراشده در این دوره، بهویژه ساماندهی آبهای سطحی، قابل مقایسه با دورههای پیشین نیست.
وی افزود: در گذشته با هر بارندگی بخشهایی از شهر دچار آبگرفتگی شدید میشد، اما با اجرای شبکه جمعآوری آبهای سطحی، این مشکل تا حد زیادی برطرف شده و شهروندان نتیجه اجرای پروژههای زیربنایی را بهطور ملموس مشاهده کردهاند.
بهرامی در پایان با اشاره به تعامل میان شورای شهر و شهرداری خاطرنشان کرد: در دوره ششم مدیریت شهری تلاش کردیم بیشترین همکاری و هماهنگی میان اعضای شورا و شهردار شکل بگیرد و اختیارات لازم برای تسریع در اجرای پروژهها در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی گفت: در نتیجه این تعامل، اجرای پروژههای مهم عمرانی، پیگیری تکمیل بیمارستان ۱۳۵ تختخوابی و درمانگاه کمالشهر، توسعه خدمات شهری و اجرای طرحهای زیربنایی با سرعت بیشتری دنبال شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.