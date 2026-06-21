استاندار همدان:
هیچ پرونده ای در کمیسیون ماده پنج معطل نماند
استاندار همدان با بیان اینکه پروندههای معطل زیادی در کمیسیون ماده پنج شهرداری ها داشتیم که امروز همگی تعیین تکلیف شدهاند، گفت: هیچ پرونده ای در کمیسیون پنج معطل باقی نماند.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوریشمسی در آیین افتتاح ساختمان جدید آتشنشانی ملایر، گفت: شهرداری و شورای شهر ملایر از مجموعههای شهری موفق هستند و در ارزیابیها نمره بسیار خوبی کسب کردهاند و این مجموعهها متناسب با نیاز مردم، گامهای مؤثری برای حرکت به سمت شهری پویا و ایدهآل برداشتهاند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری ملایر، افزود: این شهر با دارا بودن محورهای گردشگری، بهانهای خوب برای توسعه صنعت توریسم و ایجاد شهری درآمدزا است که میتواند به بهبود سطح معیشت و زندگی مردم کمک کند.
استاندار همدان بر لزوم استفاده از علم و فناوری روز، برنامهریزی نوآورانه، حرکتهای جهادی و جلب مشارکتهای مردمی توسط مدیریت شهری تأکید و اظهار کرد: در این مسیر پرشتاب رقابت، نباید از قافله توسعه عقب بمانیم، اگرچه در طول زندگی مردم نقشی نداریم، اما در عرض زندگی میتوانیم تأثیرگذار باشیم.
ملانوریشمسی با بیان اینکه متولی اصلی امور شهر، سه ضلع مدیریت شهری (شهرداری، شورای اسلامی و شهروندان) هستند، خاطرنشان کرد: همافزایی، اتحاد و همدلی این سه ضلع، با رویکرد توسعهمحور، میتواند زندگی مطلوبتری برای شهروندان به ارمغان آورد.
وی مولدسازی و روشهای قانونی درآمدزایی را راهکارهای مؤثر در مدیریت شهری دانست و گفت: شهرداری یک سازمان درآمد-هزینه است و باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، بار مالی از دوش مردم کم کرده و مطلوبیت خدمات را افزایش دهیم.
وی از آمادگی خود برای بررسی سریع موارد مطرحشده از سوی شهرداری در کمیسیون یا نشستی در استان خبر داد و اعلام کرد: یک دستگاه آتشنشانی ۸.۵ تنی نو به این سازمان از سوی استانداری تعلق گرفت تا در خدمت رسانی به مردم مؤثر باشد.
شهردار ملایر نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت این پروژه، از احداث آن در مدت ۱۸ ماه خبر داد و گفت: این ساختمان که در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع احداث شده، نیازهای آتشنشانی در محدوده، حریم و حتی خارج از حریم شهر را پوشش میدهد.
"مجید فرجی" با بیان اینکه زمین این پروژه پیش از این بلااستفاده بوده، افزود: با حمایت استاندار وقت، موفق شدیم ۱۱ واحد مغازه نیز در کنار این ساختمان احداث کنیم. و این ایستگاه، چهارمین ایستگاه آتشنشانی شهر محسوب میشود و مجهز به سامانه پایش تصویری است.
وی هزینه کل ساخت این مرکز را یکهزار میلیارد ریال عنوان کرد و با اشاره به پروژههای توسعهای در حوزه گردشگری اشاره کرد و ادامه داد: پنج موقعیت مناسب متعلق به شهرداری در شهر وجود دارد که نیازمند سرمایهگذاری یا تغییر کاربری است و این پروژهها میتوانند بیش از پنج همت (هزار میلیارد تومان) برای شهرداری آورده اقتصادی داشته باشند و تحول بزرگی در بافت تاریخی ملایر ایجاد کنند.
شهردار ملایر تأکید کرد: با اجرای این طرحها، امکان استفاده از مرکز شهر به عنوان یک مقصد گردشگری تاریخی فراهم میشود.
فرجی یادآور شد: در این راستا، ۲ هتل در دست ساخت داریم و یک هتل دیگر نیز تملک شده که بازسازی آن در دستور کار قرار دارد و هر یک از این هتلها بین ۲۰ تا ۳۰ اتاق دارند و مجموعاً ظرفیت پذیرش ۴۰۰ نفر را فراهم خواهند کرد که پیشرفت فیزیکی آنها تا ۷۰ ۸۰ درصد است.
وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان و دستور استاندار همدان، این پروژهها به سرعت اجرایی شده و گامی مؤثر در رونق گردشگری و خدمات شهری ملایر برداشته شود.