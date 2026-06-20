پایداری آب شرب برای ۲۰۰۰ نفر با افتتاح مجتمع آبرسانی لهارد بوئینزهرا
در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی و پایدار آب شرب در مجتمع آبرسانی لهارد شهرستان بوئینزهرا عصر امروز پروژه تجهیز و بهرهبرداری از منبع دوم تامین آب شرب به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی و پایدار آب شرب در مجتمع آبرسانی لهارد شهرستان بوئینزهرا عصر امروز پروژه تجهیز و بهرهبرداری از منبع دوم تامین آب شرب به بهره برداری رسید.
این پروژه با هدف تقویت منابع آبی و رفع محدودیتهای توزیع آب در چهار روستای لهارد، سلیمانآباد، دیزان و بزمجرد اجرا شده است. با بهرهبرداری از این ظرفیت جدید که دارای ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه است، نیازهای آبی ۶۵۰ خانوار و جمعیتی حدود ۲۰۰۰ نفر از ساکنان این مناطق به طور کامل پوشش داده خواهد شد.
فرزاد یارقلی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بوئینزهرا در این رابطه اظهار داشت:«تجهیز چاه دوم در مجتمع لهارد، گامی بلند مدت در راستای پایداری منابع آبی مجتمع آبرسانی لهارد است و تخصیص اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی برای این طرح، نشاندهنده اولویتبخشی به تأمین آب شرب در مناطق روستایی شهرستان است.»
وی در پایان اظهار داشت با وجود دو منبع تامین آب شرب در مجتمع فوق،نباید مشکلی از نظر کمبود آب وجود داشته باشد و از مردم خواست در راستای پایداری شبکه،مدیریت مصرف آب را مد نظر قرار دهند و از مصارف غیرضرور خودداری کنند تا در اوج مصرف تابستان دچار کم آبی نشوند.