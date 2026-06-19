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مرگ زن جوان بر اثر سقوط در کانال آب کشاورزی میاندوآب

مرگ زن جوان بر اثر سقوط در کانال آب کشاورزی میاندوآب
کد خبر : 1801528
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مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری میاندوآب گفت: یک زن جوان در این شهرستان، در کانال انتقال آب کشاورزی غرق شد.

به گزارش ایلنا، سامان محمدی  اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده جنازه یک زن در کانال اصلی آب‌رسانی کشاورزی حوالی روستای «یاغلان‌تپه» این شهرستان، بلافاصله تیم تخصصی جست‌وجو و نجات در حوادث آبی به محل اعزام و عملیات بررسی و دسترسی به محل حادثه را آغاز کرد.

وی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی پس از انجام اقدامات تخصصی، موفق شدند پیکر این زن جوان را از داخل کانال خارج کرده و جهت انجام مراحل قانونی به آرامستان گلشن زهرای میاندوآب منتقل کنند.

وی از شهروندان خواست با توجه به خطرات کانال‌های انتقال آب کشاورزی، از نزدیک شدن و توقف غیرضروری در حاشیه این کانال‌ها خودداری کنند و مراقبت بیشتری از کودکان و افراد آسیب‌پذیر به عمل آورند.

مدیرعامل آتش نشانی میاندوآب ادامه داد: جریان تند آب، عمق نامشخص و لغزندگی دیواره‌های کانال‌ها، احتمال وقوع حوادث ناگوار را افزایش می‌دهد و رعایت نکات ایمنی می‌تواند از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.

 

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