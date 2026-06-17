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شناسایی عاملان تشویش اذهان عمومی در تالش

شناسایی عاملان تشویش اذهان عمومی در تالش
کد خبر : 1800699
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ماموران پلیس شهرستان تالش افرادی را که از طریق فضای مجازی، اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کردند، در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا از تالش، اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی مشاهده فعالیت ۲ نفر در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی در شهرستان تالش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

ماموران پلیس تالش با هماهنگی قضائی و استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم، متهمان ۲۸ و ۲۹ ساله را شناسائی و دستگیر کردند. 

این متهمان با توجه به شواهد موجود، به جرم خود اعتراف کردند.

 

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