شناسایی عاملان تشویش اذهان عمومی در تالش

به گزارش ایلنا از تالش، اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی مشاهده فعالیت ۲ نفر در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی در شهرستان تالش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

ماموران پلیس تالش با هماهنگی قضائی و استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم، متهمان ۲۸ و ۲۹ ساله را شناسائی و دستگیر کردند.

این متهمان با توجه به شواهد موجود، به جرم خود اعتراف کردند.

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