رهایی یک محکوم به قصاص در گیلان با گذشت اولیای دم پس از ۲ سال

به گزارش ایلنا از رشت، حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدی با اشاره به تلاش اعضای شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان گیلان، صلح‌یاران و مددکاران گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه و تأثیرگذار، پرونده‌ای مربوط به قصاص، پس از ۲ سال با گذشت اولیای دم بدون اخذ مبلغ دیه به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: فردی که پدر خود را به قتل رسانده بود و به قصاص محکوم شده و مدت ۳ سال بود که در زندان به‌سر می‌برد طی اقدامات سازشی شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان و با تلاش‌های پیگیرانه با تلاش اعضای شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف گیلان، صلح‌یاران و مددکاران، به سازش ختم شد با گذشت بزرگوارانه ولی دم، از مجازات قصاص رهایی یافت.

این پرونده بار دیگر نشان داد که ظرفیت‌های شورای حل اختلاف در حل و فصل پرونده‌های سنگین کیفری، به ویژه در موضوعات حساسی همچون قصاص، می‌تواند بسیار کارآمد و اثرگذار باشد.

انتهای پیام/