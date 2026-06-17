خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهایی یک محکوم به قصاص در گیلان با گذشت اولیای دم پس از ۲ سال

رهایی یک محکوم به قصاص در گیلان با گذشت اولیای دم پس از ۲ سال
کد خبر : 1800696
لینک کوتاه کپی شد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری گیلان در امور شورا‌های حل اختلاف از آزادی یک متهم محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم پس از ۲ سال خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدی با اشاره به تلاش اعضای شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان گیلان، صلح‌یاران و مددکاران گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه و تأثیرگذار، پرونده‌ای مربوط به قصاص، پس از ۲ سال با گذشت اولیای دم بدون اخذ مبلغ دیه به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود:  فردی که پدر خود را به قتل رسانده بود و به قصاص محکوم شده و مدت ۳ سال بود که در زندان به‌سر می‌برد طی اقدامات سازشی شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان و با تلاش‌های پیگیرانه با تلاش اعضای شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف گیلان، صلح‌یاران و مددکاران، به سازش ختم شد با گذشت بزرگوارانه ولی دم، از مجازات قصاص رهایی یافت.

این پرونده بار دیگر نشان داد که ظرفیت‌های شورای حل اختلاف در حل و فصل پرونده‌های سنگین کیفری، به ویژه در موضوعات حساسی همچون قصاص، می‌تواند بسیار کارآمد و اثرگذار باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی