تصادف مینی بوس حامل کارگران شهر صنعتی رشت با کامیون

به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا پورسان، از یک حادثه تصادف خبر داد و اظهار کرد: بنا بر گزارش واحد ارتباطات مرکز پیام اورژانس، در ساعت ۱۴:۰۹ دقیقه سه شنبه ۲۶ خرداد یک مورد تصادف کامیون با مینی‌بوس سرویس کارگران به آدرس چهارراه کانال به سمت شهرک صنعتی واقع در جاده تهران در رشت رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش این تصادف، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ استان گیلان به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس گیلان تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ با همکاری نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان، بلافاصله اقدامات پیش‌بیمارستانی و تریاژ مصدومان را آغاز کردند. خوشبختانه براساس ارزیابی‌های اولیه، به جز یکی از مصدومان که دچار آسیب جدی شده است، مابقی مصدومان این حادثه در وضعیت عمومی خوبی به سر می‌برند.

پورسان با اشاره به ۱۴ سرنشین مینی بوس، ادامه داد: تمامی مصدومان جهت انجام بررسی‌های تکمیلی و اقدامات درمانی لازم، توسط آمبولانس‌های اعزامی به بیمارستان پورسینا منتقل شدند.

وی افزود: از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ سرعت مطمئنه، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.

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