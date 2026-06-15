اجرای پروژه ۴۰ میلیارد تومانی ایمنسازی کندوان/تردد در محور کرج ـ چالوس تا چهارشنبه روزانه محدود شد
مدیر کل راهداری البرز از آغاز عملیات نصب ۱۰ هزار مترمربع توری سنگ در نقاط ریزشخیز محور کرج_کندوان با هدف افزایش ایمنی و جلوگیری از سقوط سنگ خبر داد و رئیس پلیس البرز گفت که تردد در محدوده تونلهای یک تا پنج جاده کرج_چالوس تا روز چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود شده و رانندگان باید از آزادراه تهران ـ شمال به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از آغاز عملیات گسترده ایمنسازی محور کرج_کندوان خبر داد و اظهار کرد: اجرای پروژه نصب ۱۰ هزار مترمربع توری سنگ از روز ۲۴ خردادماه در محدوده سد امیرکبیر و دهانه جنوبی تونل شماره ۲ آغاز شده است.
باقرجوان افزود: این عملیات با هدف تثبیت ترانشههای ریزشی، جلوگیری از سقوط سنگ، کاهش مخاطرات جادهای و ارتقای ایمنی کاربران راه در حال اجراست.
وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰ هزار مترمربع توری سنگ در نقاط مختلف محور کرج_کندوان نصب شده است، اظهار کرد: پیش از این نیز ۱۵ هزار مترمربع توری سنگ در محدوده کندر اجرا شده و در ادامه، ۳۰ هزار مترمربع دیگر در سایر نقاط ریزشخیز این محور نصب خواهد شد.
باقرجوان اعتبار پیشبینی شده برای اجرای پروژههای ایمنسازی محور کرج_کندوان را ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اقدامات در راستای حفاظت از جان مسافران و افزایش ضریب ایمنی یکی از مهمترین محورهای کوهستانی کشور انجام میشود.
محدودیت تردد در بخشی از جاده چالوس
سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز، نیز در این ارتباط اعلام کرد: همزمان با اجرای طرحهای ایمنسازی در محور کرج_کندوان، محدودیت تردد در بخشی از جاده کرج_چالوس اعمال شده است.
وی توضیح داد: به منظور اجرای عملیات عمرانی نصب توری سنگی در محدوده تونلهای یک تا پنج محور کرج_چالوس، تردد وسایل نقلیه از امروز ۲۵ خرداد تا روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ در این محدوده ممنوع خواهد بود.
وی با اشاره به پیشبینی مسیر جایگزین برای کاربران جادهای افزود: رانندگان در زمان اجرای عملیات میتوانند از آزادراه تهران_شمال برای تردد استفاده کنند و لازم است ضمن رعایت هشدارهای ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی، از ورود به محدوده مسدودشده خودداری کنند.
رئیس پلیس راه البرز نیز از رانندگان خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای تردد در محور کرج_چالوس را بررسی کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.