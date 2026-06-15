به گزارش خبرنگار ایلنا، روح الله سعیدی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سطح کل باغات استان ۵۲ هزار و ۲۳۰ هکتار است که سالانه ۲۶۱ هزار و ۴۴۸ تن محصول تولید می شود.

وی افزود: استان با ۲۳ هزار هکتار باغ بادام و تولید سالانه ۳۶ هزار تن، رتبه اول کشور را در تولید این محصول استراتژیک به خود اختصاص داده است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد، ۲۱ محموله مغز بادام مامایی به وزن ۱۸۷.۳ تن صادر شده است، گفت: شهرک تخصصی بادام استان نیز توسط شرکت شهرک های صنعتی در حال واگذاری به متقاضیان است که زنجیره ارزش فرآوری، بسته بندی و صادرات را تکمیل می کند.

سعیدی در ادامه از رشد چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: امسال ۶ هزار و ۴۵۰ تن سیب زمینی به کشورهای افغانستان (۴,۳۶۰ تن)، ترکمنستان (۱,۸۸۰ تن)، عراق (۶۰ تن) و عمان (۵۰ تن) صادر شده است. همچنین ۹۵ محموله فلفل دلمهای به میزان ۱,۶۱۵ تن از یک واحد سورتینگ به خارج از کشور ارسال شد.

وی به توسعه فضاهای کنترل شده نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری، سطح گلخانه های استان به ۱۲۵ هکتار در قالب ۲۷۹ واحد رسیده است که از این میزان ۱۰۹ هکتار به تولید سبزی و صیفی (۱۸,۵۳۰ تن) و ۱۶ هکتار به تولید گل و گیاهان زینتی (۱۷ میلیون شاخه گل) اختصاص دارد. هماینک ۷۰ هکتار گلخانه جدید با پیشرفت ۳۰ تا ۷۰ درصد در حال ساخت است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح های پایلوت مقایسه ارقام (۱۲ رقم پکان، ۲۰ رقم انگور، ۲ رقم انار و ۶۴ رقم بادام) خاطرنشان کرد: ۲۳۰ هزار اصله نهال مثمر اصلاح شده در استان توزیع شده و عملیات اصلاح و احیای باغات در سطح ۳,۵۴۶ هکتار و حذف و جایگزینی باغات فرسوده در ۴۵۰ هکتار انجام گرفته است.

سعیدی در خصوص زراعت و دیم زارها نیز اعلام کرد: تامین و فرآوری ۶ هزار تن بذر گندم و جو، توزیع بیش از ۲۴ هزار تن کود شیمیایی و اجرای طرح جهش تولید در بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان با جذب ۱۱۵ کارنده کشت مستقیم و ادوات دیگر به ارزش ۲۲۶ میلیارد ریال از دستاوردهای مهم این بخش است.

وی در پایان به توسعه کشت گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۵۰ هکتار توسعه کشت زعفران با همکاری بخش خصوصی و بنیاد برکت انجام شده و ۵ تن پیاز زعفران یارانهای و ۳۵ هزار نشاء گیاه دارویی پاییزه در استان توزیع شده است.

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