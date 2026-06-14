به گزارش ایلنا، بازرگان اسفندیاری افزود: گرچه در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه شبکه انجام شده است، اما متأسفانه وجود فرسودگی در 35 درصد از خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع، به یکی از چالش‌های اصلی و بازدارنده در مسیر خدمات‌رسانی پایدار تبدیل شده است.

وی به ابعاد فنی این معضل اشاره کرده و ادامه داد: فرسودگی شبکه‌ها تنها محدود به عمر بالای لوله‌ها نیست بلکه این وضعیت موجب بروز شکستگی‌های مکرر در نقاط مختلف می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های تعمیر و نگهداری، منجر به نشت آب و افزایش هدررفت آن می‌شود.

فرماندار شهرستان رازوجرگلان اظهار داشت: مدیریت بهینه منابع آبی به ویژه در مناطق کم‌برخوردار این شهرستان، نیازمند یک شبکه نفوذناپذیر و کارآمد است. برای مقابله با این بحران 150 میلیارد ریال اعتبار برای رفع چالش‌های آبرسانی در بخش غلامان تخصیص داده شده است.

اسفندیاری تصریح کرد: عملیات اجرایی برای رفع معضلات موجود در این بخش با جدیت توسط دستگاه‌های اجرایی متولی در حال پیگیری است. در این راستا انتظار می‌رود با اتمام پروژه‌های در نظر گرفته شده، شاهد بهبود قابل‌توجهی در وضعیت پایداری آبرسانی این منطقه باشیم.

وی به اجرای پروژه مهم مجتمع آبرسانی 55 روستایی در روستای پرسه‌سو اشاره کرده و بیان داشت: این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های کلیدی شهرستان، هم‌اکنون تا محدوده دوراهی روستای گز اجرایی شده و امید است با تکمیل آن، بخش وسیعی از دغدغه‌های آبی منطقه مرتفع شود.

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