به گزارش ایلنا، محمود رضایی‌کوچی در جلسه کمیسیون «بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری» که با محوریت بررسی و ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری برگزار شد، افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، زمینه را برای اجرای دقیق مصوبات کمیسیون و دستیابی به نتایج ملموس در کاهش آلایندگی‌های شهری فراهم می‌کند.

معاون عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه مدیریت شهری باید میان واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال تمایز قائل شود، تصریح کرد: واحدهایی که فاقد فعالیت تولیدی واقعی هستند باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. در مقابل، واحدهای فعال در حوزه‌هایی نظیر بسته‌بندی، طبق طرح‌های مصوب به شهرک‌های صنعتی و زون‌های تخصصی منتقل خواهند شد تا ضمن تداوم جریان اقتصادی، از بروز مزاحمت برای شهروندان جلوگیری شود.

رضایی‌کوچی تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را منوط به رعایت دقیق استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست‌محیطی دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح آلودگی‌های بصری، کنترل بو و مدیریت اصولی پسماند، از الزامات غیرقابل‌اغماض برای هر واحد تولیدی در مکان‌های جدید است.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از پراکندگی مشاغل در بافت شهری شیراز، افزود: ایجاد زیرساخت‌های پایدار از جمله برق، راه‌های دسترسی و خدمات مورد نیاز در سایت‌های پیش‌بینی‌شده – از جمله محدوده ۴۳ هکتاری – گامی حیاتی برای تسهیل در روند انتقال و استقرار منظم این مشاغل است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان با اعلام آمادگی کامل استانداری برای تعامل با شهرداری و دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، ضمن ارتقای کیفیت محیط شهری، بستر لازم برای شکل‌گیری شهرک‌های صنفی-صنعتی مدرن و سامان‌یافته در کلان‌شهر شیراز فراهم شود.

در این نشست که با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، نمایندگان شورای اسلامی شهر شیراز، سازمان ساماندهی مشاغل شهری، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی برگزار شد، راهکارهای اجرایی برای انتقال واحدهای صنفی و تولیدی آلاینده از محدوده شهری شیراز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

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