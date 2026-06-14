ضربالاجل استانداری فارس برای ساماندهی مشاغل آلاینده شیراز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف واحدهای آلاینده، اظهار داشت: اتخاذ رویکردی واحد و پرهیز از تصمیمات متناقض میان دستگاههای مسئول، لازمه موفقیت در روند ساماندهی مشاغل مزاحم است.
به گزارش ایلنا، محمود رضاییکوچی در جلسه کمیسیون «بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری» که با محوریت بررسی و ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری برگزار شد، افزود: همافزایی دستگاههای متولی، زمینه را برای اجرای دقیق مصوبات کمیسیون و دستیابی به نتایج ملموس در کاهش آلایندگیهای شهری فراهم میکند.
معاون عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه مدیریت شهری باید میان واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال تمایز قائل شود، تصریح کرد: واحدهایی که فاقد فعالیت تولیدی واقعی هستند باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. در مقابل، واحدهای فعال در حوزههایی نظیر بستهبندی، طبق طرحهای مصوب به شهرکهای صنعتی و زونهای تخصصی منتقل خواهند شد تا ضمن تداوم جریان اقتصادی، از بروز مزاحمت برای شهروندان جلوگیری شود.
رضاییکوچی تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را منوط به رعایت دقیق استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیستمحیطی دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح آلودگیهای بصری، کنترل بو و مدیریت اصولی پسماند، از الزامات غیرقابلاغماض برای هر واحد تولیدی در مکانهای جدید است.
وی با اشاره به چالشهای ناشی از پراکندگی مشاغل در بافت شهری شیراز، افزود: ایجاد زیرساختهای پایدار از جمله برق، راههای دسترسی و خدمات مورد نیاز در سایتهای پیشبینیشده – از جمله محدوده ۴۳ هکتاری – گامی حیاتی برای تسهیل در روند انتقال و استقرار منظم این مشاغل است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان با اعلام آمادگی کامل استانداری برای تعامل با شهرداری و دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، ضمن ارتقای کیفیت محیط شهری، بستر لازم برای شکلگیری شهرکهای صنفی-صنعتی مدرن و سامانیافته در کلانشهر شیراز فراهم شود.
در این نشست که با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، نمایندگان شورای اسلامی شهر شیراز، سازمان ساماندهی مشاغل شهری، ادارهکل حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی برگزار شد، راهکارهای اجرایی برای انتقال واحدهای صنفی و تولیدی آلاینده از محدوده شهری شیراز مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.