قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با کاهش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۶۹ میلیون تومان
نیم سکه ۹۰ میلیون تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۲۱۶ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۰ هزار تومان معامله میشود.