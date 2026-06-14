به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۶۹ میلیون تومان

نیم سکه ۹۰ میلیون تومان

ربع سکه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۲۱۶ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

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