امضای تفاهمنامه اقتصادی بین مناطق آزاد انزلی و اروند
معاون توسعه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: مناطق آزاد کشور میتواند به فرصتهای راهبردی و دروازه ارتباطی ایران با اتحادیههای اقتصادی دنیا تبدیل شوند.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی،اسفندیار شاه مقصودی معاون توسعه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در حاشیه امضای تفاهم نامه اقتصادی بین مناطق آزاد انزلی و اروند و در اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی»، گیلان را سرزمین فرصتهای راهبردی و تجاری و دروازه ارتباطی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست و گفت: از دستگاههای اجرایی مرتبط انتظار داریم با تسهیل فرایندها، حذف مقررات اضافی، تسریع در توسعه زیرساختها و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول، زمینه افزایش کارایی راه گذرهای تجاری کشور را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه انعقاد تفاهم نامه بین مناطق آزاد و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی این مناطق، سبب هم افزایی و توسعه اقتصادی استانها خواهد شد، افزود: در پی محدودیتهای رخ داده بر اثر محاصره دریایی از سوی دشمنان در خلیج فارس، میتوان از ظرفیتهای های مناطق آزاد شمال کشور برای صادرات و واردات کالا و رفع تنگناهای اقتصادی بهره برد.
اسفندیار شاه مقصودی افزود: برای بهره گیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی، باید ظرفیتهای بندری راه گذرهای تجاری و ترانزیتی شمال و جنوب فعال سازی شوند.
در این حاشیه این جلسه، ۲ پنل تخصصی با الزامات توسعه مسیرهای جایگزین تجارت خارجی در شمال کشور، با محوریت نقش منطقه آزاد انزلی و آستارا در تقویت راه گذرهای بینالمللی شمال و جنوب، همچنین یک پنل جانبی تخصصی با محوریت محصول راهبردی کیوی با مشارکت استانهای گیلان، مازندران و گلستان نیز برگزار شد.