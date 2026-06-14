به گزارش ایلنا از بندرانزلی،اسفندیار شاه مقصودی معاون توسعه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در حاشیه امضای تفاهم نامه اقتصادی بین مناطق آزاد انزلی و اروند و در اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی»، گیلان را سرزمین فرصت‌های راهبردی و تجاری و دروازه ارتباطی ایران با کشور‌های حوزه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست و گفت: از دستگاه‌های اجرایی مرتبط انتظار داریم با تسهیل فرایندها، حذف مقررات اضافی، تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول، زمینه افزایش کارایی راه گذر‌های تجاری کشور را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه انعقاد تفاهم نامه بین مناطق آزاد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق، سبب هم افزایی و توسعه اقتصادی استان‌ها خواهد شد، افزود: در پی محدودیت‌های رخ داده بر اثر محاصره دریایی از سوی دشمنان در خلیج فارس، می‌توان از ظرفیت‌های های مناطق آزاد شمال کشور برای صادرات و واردات کالا و رفع تنگنا‌های اقتصادی بهره برد.

اسفندیار شاه مقصودی افزود: برای بهره گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی، باید ظرفیت‌های بندری راه گذر‌های تجاری و ترانزیتی شمال و جنوب فعال سازی شوند.

در این حاشیه این جلسه، ۲ پنل تخصصی با الزامات توسعه مسیر‌های جایگزین تجارت خارجی در شمال کشور، با محوریت نقش منطقه آزاد انزلی و آستارا در تقویت راه گذر‌های بین‌المللی شمال و جنوب، همچنین یک پنل جانبی تخصصی با محوریت محصول راهبردی کیوی با مشارکت استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نیز برگزار شد.

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