لزوم افزایش ۳۰ درصدی سهم تجاری دریای کاسپین

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در دومین روز نشست اتاق‌های بازرگانی کشور، با موضوع بررسی ظرفیت‌ها و الزامات توسعه تجارت شمال کشور، با تاکید بر نقش مرز، گمرگ و پایانه ریلی آستارا برای تقویت راه گذر بین المللی شمال - جنوب، توسعه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و ترکیبی، گسترش همکاری‌های تجاری ایران با روسیه و کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت استان‌های مرزی، در تالار مرکزی رشت، گفت: با توجه به برگزاری ۳ اجلاس ویژه دریای کاسپین به میزبانی گیلان و تدوین سند راهبردی این دریا، سهم دریای خزر در مجموع اقتصاد کشور باید به ۳۰ درصد برسد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان آستارا، افزود: این شهرستان ۳ مرز خروجی دارد و از اهمیت زیادی در حوزه تجارت برخوردار است.

استاندار گیلان در ادامه، با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، وضعیت تنگه هرمز و محدودیت‌های پیش آمده در صادرات نفت و گاز، گفت: با وجود همه مشکلات، اقتصاد ایران قوی است و ما از ظرفیت‌های کشورمان برای جبران خسارات و پیشرفت استفاده خواهیم کرد.

هادی حق شناس با بیان اینکه استان‌های حاشیه دریای خزر از موقعیت جغرافیایی کم‌نظیری برخوردارند که می‌تواند سبب افزایش مبادلات اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی شود، افزود: هم اینک سهم دریای کاسپین در مجموع تجارت کشور ۵ درصد است که برای جهش اقتصادی و توجه به سند راهبردی دریای کاسپین ۱۴۲۴ باید به ۳۰ درصد برسد.

ضرورت تدوین سند راهبردی ۲۰ ساله توسعه خزر

استاندار گیلان خواستار تدوین سند راهبردی ۲۰ ساله توسعه دریای خزر شد و گفت: لازم است دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، برنامه‌ای جامع برای توسعه تجارت و ترانزیت در حوزه خزر تدوین کنند تا بتوان از ظرفیت‌های راه گذر‌های بین‌المللی و موقعیت جغرافیایی-سیاسی ایران بهره بیشتری برد.

هادی حق‌شناس با اشاره به ظرفیت راه گذر شمال ـ جنوب، افزود: استفاده مؤثر از این مسیر می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های حمل و نقل، موجب افزایش مبادلات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی شده و منافع اقتصادی قابل توجهی برای ایران و کشور‌های همسایه به همراه داشته باشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین اجلاسی به شکل‌گیری گفتمان مشترک میان بخش دولتی و خصوصی، کاهش هزینه‌های اقتصادی، توسعه تجارت و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال منجر شود.

نشست ۲ روزه نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی کشور با هدف هم‌افزایی مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی از روز گذشته ۲۳ خرداد با محوریت ظرفیت‌های راه گذر شمال جنوب در منطقه آزاد انزلی آغاز به کار کرد.

این اجلاس با حضور نمایندگان ۱۵ اتاق بازرگانی استان‌های تهران، اصفهان، اهواز، آبادان، خرمشهر، ارومیه، مازندران، شهرکرد، گرگان، لرستان، یاسوج، سمنان، زنجان، گیلان و گلستان در حال برگزاری است، اتاق‌های مشترک ایران و روسیه، ایران و قزاقستان و جمعی از انجمن‌های تخصصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز در این رویداد حضور دارند.

در روز نخست این اجلاس، هادی حق‌شناس استاندار گیلان، پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، قاسم رضائیان نایب رئیس اتاق گیلان و مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد انزلی سخنرانی کردند.

برای این رویداد ۲ پنل تخصصی تعریف شده که پنل نخست با عنوان «الزامات توسعه مسیر‌های جایگزین تجارت خارجی در شمال کشور» با محوریت نقش منطقه آزاد انزلی در تقویت راه گذر بین‌المللی شمال جنوب و پنل دوم با عنوان «بررسی ظرفیت‌ها و الزامات توسعه تجارت شمالی کشور» با تاکید بر نقش مرز، گمرک، بندر و پایانه ریلی آستارا برگزار می‌شود.

همچنین یک پنل تخصصی جانبی با محوریت محصول راهبردی کیوی و با مشارکت فعالان اقتصادی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان برگزار می‌شود تا مسائل و اختلاف‌نظر‌های موجود در حوزه صادرات این محصول بررسی و راهکار مشترک و عملیاتی ارائه شود.

در پایان روز نخست، تفاهم نامه همکاری بین منطقه ازاد انزلی و منطقه آزاد اروند و در روز دوم تفاهم نامه همکاری میان اتاق‌های بازرگانی گیلان و اتاق‌های بازرگانی استان‌های کشور امضا شد.

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