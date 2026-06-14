دفن غیر اصولی زباله بزرگترین چالش زیست محیطی در چهارمحال و بختیاری است

محسن کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: مدیریت پسماند یک مسئله کاملاً فرهنگی است و تا زمانی که تولیدکنندگان پسماند اعم از خانوارها، صنایع، واحدهای خدماتی و معدنی تفکیک از مبدأ را جدی نگیرند، مدیریت اصولی پسماند امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه تفکیک از مبدأ می‌تواند ۸۰ درصد مشکل مدیریت پسماند را حل کند، افزود: اگر این اقدام به درستی انجام شود، پسماند به «طلای کثیف» و سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شود که از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.

کریمی از تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند برای شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، بن و سامان در کارگروه استانی خبر داد و گفت: این طرح‌ها برای سایر شهرستان‌ها نیز در دست بررسی و تصویب است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، شهرداری شهرکرد در حال احداث کارخانه کمپوست و بازیافت است که تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به تخصیص ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از صندوق ملی محیط زیست برای تکمیل این پروژه، افزود: تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار نهایی شده و پیگیری برای تخصیص باقی آن ادامه دارد.

وی همچنین از صدور مجوز تأسیس کارخانه کمپوست و بازیافت برای سه شهرستان جنوبی لردگان، فلارد و خانمیرزا خبر داد و گفت: در شهرستان کیار نیز احداث کارخانه بازیافت با روش پیرولیز برای تبدیل پسماندهای پلاستیکی به هیدروکربن در دستور کار است.

کریمی با انتقاد از دفن غیراصولی پسماند، آن را «بمب آلاینده» در محیط زیست توصیف کرد که منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی، تخریب خاک و انتشار بیماری می‌شود.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۳، ۱۶۸ شهردار و دهیار در استان به دلیل تخلفات مرتبط با پسماند به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به پاکسازی ۸۸ مورد از حاشیه زاینده‌رود در سال گذشته، اشاره کرد و گفت: پاکسازی‌های مقطعی راه حل نهایی نیست و در صورت اجرای کامل طرح‌ها، چهارمحال و بختیاری می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو در مدیریت پسماند تبدیل شود.

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